https://ria.ru/20230616/dezinfektsiya-1878641109.html

В Херсонской области начали дезинфицировать затопленные скотомогильники

В Херсонской области начали дезинфицировать затопленные скотомогильники - РИА Новости, 16.06.2023

В Херсонской области начали дезинфицировать затопленные скотомогильники

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ начали дезинфицировать потенциально опасные объекты на левобережье Днепра в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:40

2023-06-16T14:40

2023-06-16T14:41

россия

херсонская область

владимир путин

андрей алексеенко

дмитрий песков

войска рхбз

разрушение каховской гэс

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июн – РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ начали дезинфицировать потенциально опасные объекты на левобережье Днепра в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В зоне ответственности группировки войск "Днепр" подразделения РХБЗ приступили к выполнению задач по ликвидации последствий затопления левобережья Днепра. Так, ротой специальной обработки завершена дезинфекция кладбища в Корсунке и проведена рекогносцировка мест сжигания умерших животных", - сказал представитель экстренных служб. Также, по его словам, в селе Червонопрапорное одна мобильная лаборатория взяла пробы воды и грунта на предмет биологических патогенов, а другая провела работу в местах, где, возможно, дезинфицировали погибших животных в городах Алешки и Голая Пристань. Как заявил на днях президент Владимир Путин, в результате затопления обширной территории из-за разрушения ГЭС "под водой оказались скотомогильники, кладбища" - по его словам, это "серьезная проблема, но она решаемая". На 9 июня, в экстренных службах сообщали РИА Новости о затоплении пяти кладбища и одного скотомогильника. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял со ссылкой на санитарных врачей, что воду из любых источников в районах ЧП пить, возможно, небезопасно. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Путин ранее назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.

https://realty.ria.ru/20230616/plotina-1878630474.html

https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878178467.html

https://ria.ru/20230616/ges-1878550621.html

россия

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , владимир путин, андрей алексеенко, дмитрий песков, войска рхбз, разрушение каховской гэс