Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области начали дезинфицировать затопленные скотомогильники - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 16.06.2023 (обновлено: 14:41 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/dezinfektsiya-1878641109.html
В Херсонской области начали дезинфицировать затопленные скотомогильники
В Херсонской области начали дезинфицировать затопленные скотомогильники - РИА Новости, 16.06.2023
В Херсонской области начали дезинфицировать затопленные скотомогильники
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ начали дезинфицировать потенциально опасные объекты на левобережье Днепра в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:40
2023-06-16T14:41
россия
херсонская область
владимир путин
андрей алексеенко
дмитрий песков
войска рхбз
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877387540_0:78:1255:784_1920x0_80_0_0_da842ffef3fc962b72658dcc35dd26cf.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июн – РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ начали дезинфицировать потенциально опасные объекты на левобережье Днепра в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В зоне ответственности группировки войск "Днепр" подразделения РХБЗ приступили к выполнению задач по ликвидации последствий затопления левобережья Днепра. Так, ротой специальной обработки завершена дезинфекция кладбища в Корсунке и проведена рекогносцировка мест сжигания умерших животных", - сказал представитель экстренных служб. Также, по его словам, в селе Червонопрапорное одна мобильная лаборатория взяла пробы воды и грунта на предмет биологических патогенов, а другая провела работу в местах, где, возможно, дезинфицировали погибших животных в городах Алешки и Голая Пристань. Как заявил на днях президент Владимир Путин, в результате затопления обширной территории из-за разрушения ГЭС "под водой оказались скотомогильники, кладбища" - по его словам, это "серьезная проблема, но она решаемая". На 9 июня, в экстренных службах сообщали РИА Новости о затоплении пяти кладбища и одного скотомогильника. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял со ссылкой на санитарных врачей, что воду из любых источников в районах ЧП пить, возможно, небезопасно. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Путин ранее назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
https://realty.ria.ru/20230616/plotina-1878630474.html
https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878178467.html
https://ria.ru/20230616/ges-1878550621.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877387540_192:0:1255:797_1920x0_80_0_0_8c20639491a7b39ab8d007715995d567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , владимир путин, андрей алексеенко, дмитрий песков, войска рхбз, разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Андрей Алексеенко, Дмитрий Песков, Войска РХБЗ, Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области начали дезинфицировать затопленные скотомогильники

В Херсонской области начали дезинфицировать кладбища, затопленные из-за ЧП на ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМужчины плывут на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Мужчины плывут на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Мужчины плывут на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июн – РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ начали дезинфицировать потенциально опасные объекты на левобережье Днепра в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона.
"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" подразделения РХБЗ приступили к выполнению задач по ликвидации последствий затопления левобережья Днепра. Так, ротой специальной обработки завершена дезинфекция кладбища в Корсунке и проведена рекогносцировка мест сжигания умерших животных", - сказал представитель экстренных служб.
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Минстрой: вода вокруг Каховской ГЭС еще не дает обследовать плотину
Вчера, 14:10
Также, по его словам, в селе Червонопрапорное одна мобильная лаборатория взяла пробы воды и грунта на предмет биологических патогенов, а другая провела работу в местах, где, возможно, дезинфицировали погибших животных в городах Алешки и Голая Пристань.
Как заявил на днях президент Владимир Путин, в результате затопления обширной территории из-за разрушения ГЭС "под водой оказались скотомогильники, кладбища" - по его словам, это "серьезная проблема, но она решаемая".
На 9 июня, в экстренных службах сообщали РИА Новости о затоплении пяти кладбища и одного скотомогильника. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял со ссылкой на санитарных врачей, что воду из любых источников в районах ЧП пить, возможно, небезопасно.
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В бундестаге осудили слова Шольца о вине Москвы в ЧП на Каховской ГЭС
14 июня, 21:29
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.
Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Путин ранее назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Зампостпреда России в ООН заявил, что разрушение ГЭС было выгодно Киеву
Вчера, 10:39
 
РоссияХерсонская областьВладимир ПутинАндрей АлексеенкоДмитрий ПесковВойска РХБЗРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала