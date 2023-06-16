https://ria.ru/20230616/delegatsiya-1878519724.html

Делегация африканских лидеров поедет к Путину из Киева через Польшу

Делегация африканских лидеров поедет к Путину из Киева через Польшу - РИА Новости, 16.06.2023

Делегация африканских лидеров поедет к Путину из Киева через Польшу

Делегации лидеров ряда африканских стран придется воспользоваться поездом из Киева до Польши, откуда двумя спецрейсами направиться в Санкт-Петербург на встречу... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:17

2023-06-16T08:17

2023-06-16T08:17

в мире

киев

польша

владимир путин

сирил рамафоса

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Делегации лидеров ряда африканских стран придется воспользоваться поездом из Киева до Польши, откуда двумя спецрейсами направиться в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье. "Делегация поедет поездом из Киева в Польшу, затем полетят двумя государственными самолетами Сенегала и Замбии из Польши в Санкт-Петербург", - сказал Оливье. В начале июня "Браззавильский фонд", занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров африканских стран с российским президентом Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге, а с Владимиром Зеленским – 16 июня в Киеве. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и Путин, и Зеленский.

https://ria.ru/20230615/initsiativa-1878466089.html

киев

польша

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в мире, киев, польша, владимир путин, сирил рамафоса, владимир зеленский