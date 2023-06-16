https://ria.ru/20230616/delegatsiya-1878519724.html
Делегация африканских лидеров поедет к Путину из Киева через Польшу
Делегация африканских лидеров поедет к Путину из Киева через Польшу - РИА Новости, 16.06.2023
Делегация африканских лидеров поедет к Путину из Киева через Польшу
Делегации лидеров ряда африканских стран придется воспользоваться поездом из Киева до Польши, откуда двумя спецрейсами направиться в Санкт-Петербург на встречу... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:17
2023-06-16T08:17
2023-06-16T08:17
в мире
киев
польша
владимир путин
сирил рамафоса
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878400090_0:66:2899:1697_1920x0_80_0_0_f995641dcd54907ba978206a1fc20a77.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Делегации лидеров ряда африканских стран придется воспользоваться поездом из Киева до Польши, откуда двумя спецрейсами направиться в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье. "Делегация поедет поездом из Киева в Польшу, затем полетят двумя государственными самолетами Сенегала и Замбии из Польши в Санкт-Петербург", - сказал Оливье. В начале июня "Браззавильский фонд", занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров африканских стран с российским президентом Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге, а с Владимиром Зеленским – 16 июня в Киеве. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и Путин, и Зеленский.
https://ria.ru/20230615/initsiativa-1878466089.html
киев
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878400090_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ffb041765b88a70dbe25e5f89c2ccd35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, польша, владимир путин, сирил рамафоса, владимир зеленский
В мире, Киев, Польша, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Владимир Зеленский
Делегация африканских лидеров поедет к Путину из Киева через Польшу
Инициатор миссии Оливье: африканские лидеры поедут к Путину поездом из Киева через Польшу