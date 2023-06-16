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Украинские СМИ опубликовали фото грязного бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 16.06.2023 (обновлено: 14:10 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html
Украинские СМИ опубликовали фото грязного бомбоубежища в Киеве
Украинские СМИ опубликовали фото грязного бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 16.06.2023
Украинские СМИ опубликовали фото грязного бомбоубежища в Киеве
Украинское издание "Страна.ua" в пятницу опубликовало фото бомбоубежища в Киеве в неудовлетворительном состоянии, где ранее укрывались местные жители во время... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:08
2023-06-16T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" в пятницу опубликовало фото бомбоубежища в Киеве в неудовлетворительном состоянии, где ранее укрывались местные жители во время воздушной тревоги. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%. "Фото одного из укрытий, куда киевляне ринулись во время очередной воздушной тревоги", - написало издание в телеграм-канале, опубликовав соответствующие кадры. На фотографиях можно заметить, что бомбоубежище, находящееся в подвальном помещении, не обустроено, в нем ржавые трубы, проходящие вдоль стены, вокруг разбросаны вещи, пустые бутылки, мусор, стены испачканы. Сидячих мест, где люди могли бы переждать сигналы тревоги, на фото не видно.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html
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в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
Украинские СМИ опубликовали фото грязного бомбоубежища в Киеве

"Страна.ua" опубликовало фото бомбоубежища в Киеве в неудовлетворительном состоянии

© Страна UAФото грязного бомбоубежища, размещенное в украинских СМИ
Фото грязного бомбоубежища, размещенное в украинских СМИ
© Страна UA
Фото грязного бомбоубежища, размещенное в украинских СМИ
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" в пятницу опубликовало фото бомбоубежища в Киеве в неудовлетворительном состоянии, где ранее укрывались местные жители во время воздушной тревоги.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
"Фото одного из укрытий, куда киевляне ринулись во время очередной воздушной тревоги", - написало издание в телеграм-канале, опубликовав соответствующие кадры.
На фотографиях можно заметить, что бомбоубежище, находящееся в подвальном помещении, не обустроено, в нем ржавые трубы, проходящие вдоль стены, вокруг разбросаны вещи, пустые бутылки, мусор, стены испачканы. Сидячих мест, где люди могли бы переждать сигналы тревоги, на фото не видно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВиталий Кличко
 
 
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