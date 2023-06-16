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В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы - РИА Новости, 16.06.2023
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09:45 16.06.2023
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В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы
В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы - РИА Новости, 16.06.2023
В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы
Специалисты московского комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:45
2023-06-16T09:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков на сайте мэра Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта корпуса № 2 Боткинской больницы. Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что уже начат демонтаж конструкций, на месте развернут строительный городок, установлены ограждения и информационные баннеры, обустроены удобные проходы. "В рамках проекта полностью обновим системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, так как они уже выработали свой ресурс. Восстановим поврежденные участки перекрытий, обновим стропильную систему и заменим металлическое покрытие кровли. Установим два лифта, внутренние отделочные работы проведем с использованием современных безопасных материалов", - пояснил Бирюков. По его словам, фасад здания площадью почти 5 тысяч квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Будут сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. В корпусе установят около 150 новых окон, они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранят обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье – исторические полукруглые лучковые своды. "Капремонт корпуса №2 Боткинской больницы планируется завершить в 2024 году. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1810646347.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы

Заммэра Бирюков: в Москве стартовал капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКорпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков на сайте мэра Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта корпуса № 2 Боткинской больницы. Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - отметил Бирюков.
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Заммэра рассказал, что уже начат демонтаж конструкций, на месте развернут строительный городок, установлены ограждения и информационные баннеры, обустроены удобные проходы.
«
"В рамках проекта полностью обновим системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, так как они уже выработали свой ресурс. Восстановим поврежденные участки перекрытий, обновим стропильную систему и заменим металлическое покрытие кровли. Установим два лифта, внутренние отделочные работы проведем с использованием современных безопасных материалов", - пояснил Бирюков.
По его словам, фасад здания площадью почти 5 тысяч квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу.
Будут сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. В корпусе установят около 150 новых окон, они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранят обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье – исторические полукруглые лучковые своды.
"Капремонт корпуса №2 Боткинской больницы планируется завершить в 2024 году. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство", - добавил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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