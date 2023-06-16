https://ria.ru/20230616/bolnitsa-1878537654.html

В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы

В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы - РИА Новости, 16.06.2023

В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы

Специалисты московского комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:45

2023-06-16T09:45

2023-06-16T09:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493485_0:39:3175:1825_1920x0_80_0_0_270d7efbaf6d899ced347d7dacb011bf.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков на сайте мэра Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта корпуса № 2 Боткинской больницы. Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что уже начат демонтаж конструкций, на месте развернут строительный городок, установлены ограждения и информационные баннеры, обустроены удобные проходы. "В рамках проекта полностью обновим системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, так как они уже выработали свой ресурс. Восстановим поврежденные участки перекрытий, обновим стропильную систему и заменим металлическое покрытие кровли. Установим два лифта, внутренние отделочные работы проведем с использованием современных безопасных материалов", - пояснил Бирюков. По его словам, фасад здания площадью почти 5 тысяч квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Будут сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. В корпусе установят около 150 новых окон, они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранят обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье – исторические полукруглые лучковые своды. "Капремонт корпуса №2 Боткинской больницы планируется завершить в 2024 году. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1810646347.html

https://ria.ru/20221129/blagoustroystvo-1834930842.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков