https://ria.ru/20230616/bolnitsa-1878537654.html
В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы
В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы - РИА Новости, 16.06.2023
В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы
Специалисты московского комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:45
2023-06-16T09:45
2023-06-16T09:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493485_0:39:3175:1825_1920x0_80_0_0_270d7efbaf6d899ced347d7dacb011bf.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков на сайте мэра Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта корпуса № 2 Боткинской больницы. Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что уже начат демонтаж конструкций, на месте развернут строительный городок, установлены ограждения и информационные баннеры, обустроены удобные проходы. "В рамках проекта полностью обновим системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, так как они уже выработали свой ресурс. Восстановим поврежденные участки перекрытий, обновим стропильную систему и заменим металлическое покрытие кровли. Установим два лифта, внутренние отделочные работы проведем с использованием современных безопасных материалов", - пояснил Бирюков. По его словам, фасад здания площадью почти 5 тысяч квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Будут сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. В корпусе установят около 150 новых окон, они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранят обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье – исторические полукруглые лучковые своды. "Капремонт корпуса №2 Боткинской больницы планируется завершить в 2024 году. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1810646347.html
https://ria.ru/20221129/blagoustroystvo-1834930842.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493485_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_d0e06be1e0c74569ad8e4b367a3335e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы
Заммэра Бирюков: в Москве стартовал капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Специалисты московского комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков на сайте
мэра Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта корпуса № 2 Боткинской больницы. Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - отметил Бирюков.
Сеть комплексов для оказания экстренной медпомощи появится в Москве
Заммэра рассказал, что уже начат демонтаж конструкций, на месте развернут строительный городок, установлены ограждения и информационные баннеры, обустроены удобные проходы.
«
"В рамках проекта полностью обновим системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, так как они уже выработали свой ресурс. Восстановим поврежденные участки перекрытий, обновим стропильную систему и заменим металлическое покрытие кровли. Установим два лифта, внутренние отделочные работы проведем с использованием современных безопасных материалов", - пояснил Бирюков.
По его словам, фасад здания площадью почти 5 тысяч квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу.
Будут сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. В корпусе установят около 150 новых окон, они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранят обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье – исторические полукруглые лучковые своды.
"Капремонт корпуса №2 Боткинской больницы планируется завершить в 2024 году. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство", - добавил Бирюков.
В Москве на территории ГКБ имени С.С. Юдина появились зоны отдыха