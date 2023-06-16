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Путин призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом - РИА Новости, 16.06.2023
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16:29 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/biznes-1878705450.html
Путин призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом
Путин призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом - РИА Новости, 16.06.2023
Путин призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом
Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают свои первые шаги, в том числе, в рамках соцконтракта, который сейчас предусматривает... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:29
2023-06-16T16:29
пмэф-2023
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают свои первые шаги, в том числе, в рамках соцконтракта, который сейчас предусматривает запуск своего дела или ведение личного подсобного хозяйства, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. "Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают их первые шаги. В том числе, в рамках социального контракта, он сегодня предусматривает запуск своего дела или ведение личного подсобного хозяйства", - сказал глава государства. Путин отметил, что ещё одним направлением развития экономики является расширение предпринимательской активности, в малом и среднем бизнесе в России занято более 28 миллионов человек, а с начала 2022 года удвоилось количество самозанятых, их в стране теперь 7,6 миллиона. "Считаю правильным, если участник социального контракта будет проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров "Мой бизнес", конечно, за счёт государства", - заключил российский лидер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом

Путин призвал поддержать тех, кто делает первый шаг в бизнесе, в том числе по соцконтракту

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают свои первые шаги, в том числе, в рамках соцконтракта, который сейчас предусматривает запуск своего дела или ведение личного подсобного хозяйства, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
«
"Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают их первые шаги. В том числе, в рамках социального контракта, он сегодня предусматривает запуск своего дела или ведение личного подсобного хозяйства", - сказал глава государства.
Путин отметил, что ещё одним направлением развития экономики является расширение предпринимательской активности, в малом и среднем бизнесе в России занято более 28 миллионов человек, а с начала 2022 года удвоилось количество самозанятых, их в стране теперь 7,6 миллиона.
"Считаю правильным, если участник социального контракта будет проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров "Мой бизнес", конечно, за счёт государства", - заключил российский лидер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Вчера, 16:27
 
ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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