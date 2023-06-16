https://ria.ru/20230616/biznes-1878705450.html

Путин призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом

Путин призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом

Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают свои первые шаги, в том числе, в рамках соцконтракта, который сейчас предусматривает... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:29

2023-06-16T16:29

2023-06-16T16:29

пмэф-2023

россия

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают свои первые шаги, в том числе, в рамках соцконтракта, который сейчас предусматривает запуск своего дела или ведение личного подсобного хозяйства, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. "Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают их первые шаги. В том числе, в рамках социального контракта, он сегодня предусматривает запуск своего дела или ведение личного подсобного хозяйства", - сказал глава государства. Путин отметил, что ещё одним направлением развития экономики является расширение предпринимательской активности, в малом и среднем бизнесе в России занято более 28 миллионов человек, а с начала 2022 года удвоилось количество самозанятых, их в стране теперь 7,6 миллиона. "Считаю правильным, если участник социального контракта будет проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров "Мой бизнес", конечно, за счёт государства", - заключил российский лидер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин