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Путин призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей

Путин призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей

Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:53

2023-06-16T15:53

2023-06-16T16:48

пмэф-2023

владимир путин

пмэф 2023

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий", — сказал он.Глава государства напомнил, что в прошлом году в России установили мораторий на плановые проверки бизнеса, а затем его продлили на 2023 год."Для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года", — обратил внимание Путин.В итоге за минувший год по всей стране провели 339 тысяч проверок, что на 20 процентов меньше, чем в 2020 году и почти в пять раз меньше, чем в 2019-м, указал президент."Это неплохой показатель", — отметил он.Глава государства также поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД закрепить в законодательстве нормы о праве проводить проверки, где они остаются, только профильными ведомствами и строго отслеживать их выполнение.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о бизнесе, который не должен подвергаться проверкам Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, достаточно профилактических мер, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. 2023-06-16T15:53 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, пмэф 2023, россия, вячеслав володин, госдума рф, генеральная прокуратура рф