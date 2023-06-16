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Путин призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей - РИА Новости, 16.06.2023
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15:53 16.06.2023 (обновлено: 16:48 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/biznes-1878688516.html
Путин призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей
Путин призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей - РИА Новости, 16.06.2023
Путин призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей
Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:53
2023-06-16T16:48
пмэф-2023
владимир путин
пмэф 2023
россия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий", — сказал он.Глава государства напомнил, что в прошлом году в России установили мораторий на плановые проверки бизнеса, а затем его продлили на 2023 год."Для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года", — обратил внимание Путин.В итоге за минувший год по всей стране провели 339 тысяч проверок, что на 20 процентов меньше, чем в 2020 году и почти в пять раз меньше, чем в 2019-м, указал президент."Это неплохой показатель", — отметил он.Глава государства также поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД закрепить в законодательстве нормы о праве проводить проверки, где они остаются, только профильными ведомствами и строго отслеживать их выполнение.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о бизнесе, который не должен подвергаться проверкам
Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, достаточно профилактических мер, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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владимир путин, пмэф 2023, россия, вячеслав володин, госдума рф, генеральная прокуратура рф
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, ПМЭФ 2023, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Путин призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей

Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с рисками для человека

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий", — сказал он.
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Глава государства напомнил, что в прошлом году в России установили мораторий на плановые проверки бизнеса, а затем его продлили на 2023 год.
"Для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года", — обратил внимание Путин.
В итоге за минувший год по всей стране провели 339 тысяч проверок, что на 20 процентов меньше, чем в 2020 году и почти в пять раз меньше, чем в 2019-м, указал президент.
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"Это неплохой показатель", — отметил он.
Глава государства также поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД закрепить в законодательстве нормы о праве проводить проверки, где они остаются, только профильными ведомствами и строго отслеживать их выполнение.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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