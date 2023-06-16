https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html

Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям - РИА Новости, 16.06.2023

Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:37

2023-06-16T15:37

2023-06-16T16:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы."На встрече с представителями общественного бизнес объединения "Деловая Россия" коллеги ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто, но когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе", — сказал глава государства."И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом", - добавил Путин.Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение отдельных норм валютного законодательства был приняли летом 2022 года.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

https://ria.ru/20230616/pmef-2023-1878599418.html

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Путин: "Предлагаю объявить амнистию бизнесу по вынужденным валютным нарушениям" Путин: "Предлагаю объявить амнистию бизнесу по вынужденным валютным нарушениям" 2023-06-16T15:37 true PT0M51S

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экономика, владимир путин, пмэф 2023, россия