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Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям - РИА Новости, 16.06.2023
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15:37 16.06.2023 (обновлено: 16:07 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html
Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям - РИА Новости, 16.06.2023
Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:37
2023-06-16T16:07
пмэф-2023
экономика
владимир путин
пмэф 2023
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы."На встрече с представителями общественного бизнес объединения "Деловая Россия" коллеги ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто, но когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе", — сказал глава государства."И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом", - добавил Путин.Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение отдельных норм валютного законодательства был приняли летом 2022 года.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
https://ria.ru/20230616/pmef-2023-1878599418.html
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Путин: "Предлагаю объявить амнистию бизнесу по вынужденным валютным нарушениям"
Путин: "Предлагаю объявить амнистию бизнесу по вынужденным валютным нарушениям"
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экономика, владимир путин, пмэф 2023, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ 2023, Россия
Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы.
"На встрече с представителями общественного бизнес объединения "Деловая Россия" коллеги ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто, но когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе", — сказал глава государства.
"И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом", - добавил Путин.
Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение отдельных норм валютного законодательства был приняли летом 2022 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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