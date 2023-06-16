Котяков назвал одну из главных причин высокой безработицы в регионах

C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Министерству труда и социальной защиты РФ предстоит большая работа по привлечению людей к официальному трудоустройству, теневая занятость остается одной из главных причин высокой безработицы в регионах, считает глава ведомства Антон Котяков. Проблему привлекательности официальной занятости населения РФ обсудили на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития" в рамках ПМЭФ-2023. "На сегодняшний день в Ингушетии самая высокая безработица, по нашим статистическим данным, по-моему, 27% - официальные данные… Большая работа здесь лежит в плоскости теневой занятости. Это один из примеров, и здесь мы должны четко понимать, что помимо всего прочего, нам в любом случае придется работать по линии легализации доходов. Нам в любом случае придется формировать инструмент государственной политики таким образом, чтобы они стимулировали людей к официальной занятости", - рассказал Котяков. Министр также отметил, что ресурс вовлеченности в рынок труда лежит в сфере молодежной занятости и занятости людей старше 50 лет. Он рассказал, что в качестве одного из инструментов трудоустройства молодежи с 1 сентября 2023 года на портале "Работа в России" будет запущен сервис по стажировкам и практикам. Котяков назвал это возможностью для молодежи в онлайн-формате с любым работодателем, предоставляющим рабочее место по соответствующей специальности, заключить договор и прийти на практику. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на ПМЭФ-2023
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Министерству труда и социальной защиты РФ предстоит большая работа по привлечению людей к официальному трудоустройству, теневая занятость остается одной из главных причин высокой безработицы в регионах, считает глава ведомства Антон Котяков.
Проблему привлекательности официальной занятости населения РФ обсудили на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития" в рамках ПМЭФ-2023.
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"На сегодняшний день в Ингушетии самая высокая безработица, по нашим статистическим данным, по-моему, 27% - официальные данные… Большая работа здесь лежит в плоскости теневой занятости. Это один из примеров, и здесь мы должны четко понимать, что помимо всего прочего, нам в любом случае придется работать по линии легализации доходов. Нам в любом случае придется формировать инструмент государственной политики таким образом, чтобы они стимулировали людей к официальной занятости", - рассказал Котяков.
Министр также отметил, что ресурс вовлеченности в рынок труда лежит в сфере молодежной занятости и занятости людей старше 50 лет. Он рассказал, что в качестве одного из инструментов трудоустройства молодежи с 1 сентября 2023 года на портале "Работа в России" будет запущен сервис по стажировкам и практикам. Котяков назвал это возможностью для молодежи в онлайн-формате с любым работодателем, предоставляющим рабочее место по соответствующей специальности, заключить договор и прийти на практику.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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