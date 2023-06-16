https://ria.ru/20230616/bezrabotitsa-1878576060.html
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов - РИА Новости, 16.06.2023
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов
Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:49
2023-06-16T11:49
2023-06-16T11:50
пмэф-2023
экономика
россия
антон котяков
безработица
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Имея на сегодняшний день минимальную безработицу за современную историю, мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%", - сказал Котяков на ПМЭФ. По его словам, на этих территориях предстоит адресно работать, вырабатывать дополнительные решения, способствующие развитию рынка труда.
https://ria.ru/20230616/trud-1878566361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, антон котяков, безработица
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Антон Котяков, Безработица
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов
Министр Котяков заявил, что есть регионы, где уровень безработицы выше десяти процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Имея на сегодняшний день минимальную безработицу за современную историю, мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%", - сказал Котяков на ПМЭФ.
По его словам, на этих территориях предстоит адресно работать, вырабатывать дополнительные решения, способствующие развитию рынка труда.
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