https://ria.ru/20230616/bezrabotitsa-1878576060.html

Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов

Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов - РИА Новости, 16.06.2023

Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов

Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:49

2023-06-16T11:49

2023-06-16T11:50

пмэф-2023

экономика

россия

антон котяков

безработица

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Имея на сегодняшний день минимальную безработицу за современную историю, мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%", - сказал Котяков на ПМЭФ. По его словам, на этих территориях предстоит адресно работать, вырабатывать дополнительные решения, способствующие развитию рынка труда.

https://ria.ru/20230616/trud-1878566361.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон котяков, безработица