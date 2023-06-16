Рейтинг@Mail.ru
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
11:49 16.06.2023 (обновлено: 11:50 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/bezrabotitsa-1878576060.html
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов - РИА Новости, 16.06.2023
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов
Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:49
2023-06-16T11:50
пмэф-2023
экономика
россия
антон котяков
безработица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878519440_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_bdcb5564909dadf8440caf9e8fd6f131.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Имея на сегодняшний день минимальную безработицу за современную историю, мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%", - сказал Котяков на ПМЭФ. По его словам, на этих территориях предстоит адресно работать, вырабатывать дополнительные решения, способствующие развитию рынка труда.
https://ria.ru/20230616/trud-1878566361.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878519440_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_6f1b6a81a54157411525a22b6d648669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон котяков, безработица
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Антон Котяков, Безработица
Котяков заявил о регионах с уровнем безработицы выше десяти процентов

Министр Котяков заявил, что есть регионы, где уровень безработицы выше десяти процентов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ-2023
Глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Имея на сегодняшний день минимальную безработицу за современную историю, мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%", - сказал Котяков на ПМЭФ.
По его словам, на этих территориях предстоит адресно работать, вырабатывать дополнительные решения, способствующие развитию рынка труда.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров
Вчера, 11:27
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАнтон КотяковБезработица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала