Рейтинг@Mail.ru
Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 16.06.2023 (обновлено: 12:23 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/bezhentsy-1878530495.html
Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык
Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык - РИА Новости, 16.06.2023
Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык
Читатели Daily Mail высмеяли украинских беженцев, жалующихся, что их детей в Англии заставляют учить русский язык. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:18
2023-06-16T12:23
в мире
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_56b7e2438bdebf0f1c6598eb6096afc0.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли украинских беженцев, жалующихся, что их детей в Англии заставляют учить русский язык."Они должны быть благодарны за любое образование вообще", — написал комментатор."Даже Зеленский свободно говорил по-русски, пока не решил расколоть страну!" — заметил второй."С 2014 года людям в большинстве русскоязычных областей Украины против их воли навязывают украинский язык в школах и общественной жизни", — напомнил третий."Они что, не знают, что первый язык Зеленского — русский? Он все еще учит украинский язык", — прокомментировал читатель."Они такие неблагодарные и требовательные", — заключили участники дискуссии.Жители Великобритании зачастую выражают недовольство поведением украинских беженцев. Так, недавно британцы потребовали ужесточить проверку данных украинцев после того, как стали жертвами их мошенничества и воровства.
https://ria.ru/20230604/bezhentsy-1876021647.html
https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d39d808aa5aa5ffc418462c2b7fa1956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык

Читатели Daily Mail осудили украинских беженцев за нежелание учить русский язык

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли украинских беженцев, жалующихся, что их детей в Англии заставляют учить русский язык.
"Они должны быть благодарны за любое образование вообще", — написал комментатор.
"Даже Зеленский свободно говорил по-русски, пока не решил расколоть страну!" — заметил второй.
"С 2014 года людям в большинстве русскоязычных областей Украины против их воли навязывают украинский язык в школах и общественной жизни", — напомнил третий.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
СМИ: украинские беженцы захватили и держат в страхе польский город
4 июня, 02:28
"Они что, не знают, что первый язык Зеленского — русский? Он все еще учит украинский язык", — прокомментировал читатель.
"Они такие неблагодарные и требовательные", — заключили участники дискуссии.
Жители Великобритании зачастую выражают недовольство поведением украинских беженцев. Так, недавно британцы потребовали ужесточить проверку данных украинцев после того, как стали жертвами их мошенничества и воровства.
Прага - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины
23 марта, 16:07
 
В миреУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала