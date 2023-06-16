https://ria.ru/20230616/bezhentsy-1878530495.html

Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык

Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык - РИА Новости, 16.06.2023

Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык

Читатели Daily Mail высмеяли украинских беженцев, жалующихся, что их детей в Англии заставляют учить русский язык. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:18

2023-06-16T09:18

2023-06-16T12:23

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли украинских беженцев, жалующихся, что их детей в Англии заставляют учить русский язык."Они должны быть благодарны за любое образование вообще", — написал комментатор."Даже Зеленский свободно говорил по-русски, пока не решил расколоть страну!" — заметил второй."С 2014 года людям в большинстве русскоязычных областей Украины против их воли навязывают украинский язык в школах и общественной жизни", — напомнил третий."Они что, не знают, что первый язык Зеленского — русский? Он все еще учит украинский язык", — прокомментировал читатель."Они такие неблагодарные и требовательные", — заключили участники дискуссии.Жители Великобритании зачастую выражают недовольство поведением украинских беженцев. Так, недавно британцы потребовали ужесточить проверку данных украинцев после того, как стали жертвами их мошенничества и воровства.

https://ria.ru/20230604/bezhentsy-1876021647.html

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в мире, украина, великобритания