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Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык
Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык - РИА Новости, 16.06.2023
Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык
Читатели Daily Mail высмеяли украинских беженцев, жалующихся, что их детей в Англии заставляют учить русский язык. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:18
2023-06-16T09:18
2023-06-16T12:23
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли украинских беженцев, жалующихся, что их детей в Англии заставляют учить русский язык."Они должны быть благодарны за любое образование вообще", — написал комментатор."Даже Зеленский свободно говорил по-русски, пока не решил расколоть страну!" — заметил второй."С 2014 года людям в большинстве русскоязычных областей Украины против их воли навязывают украинский язык в школах и общественной жизни", — напомнил третий."Они что, не знают, что первый язык Зеленского — русский? Он все еще учит украинский язык", — прокомментировал читатель."Они такие неблагодарные и требовательные", — заключили участники дискуссии.Жители Великобритании зачастую выражают недовольство поведением украинских беженцев. Так, недавно британцы потребовали ужесточить проверку данных украинцев после того, как стали жертвами их мошенничества и воровства.
https://ria.ru/20230604/bezhentsy-1876021647.html
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в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
Британцы жестко ответили украинским беженцам на отказ учить русский язык
Читатели Daily Mail осудили украинских беженцев за нежелание учить русский язык
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
высмеяли украинских беженцев, жалующихся, что их детей в Англии заставляют учить русский язык.
"Они должны быть благодарны за любое образование вообще", — написал комментатор.
"Даже Зеленский свободно говорил по-русски, пока не решил расколоть страну!" — заметил второй.
"С 2014 года людям в большинстве русскоязычных областей Украины против их воли навязывают украинский язык в школах и общественной жизни", — напомнил третий.
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"Они что, не знают, что первый язык Зеленского — русский? Он все еще учит украинский язык", — прокомментировал читатель.
"Они такие неблагодарные и требовательные", — заключили участники дискуссии.
Жители Великобритании зачастую выражают недовольство поведением украинских беженцев. Так, недавно британцы потребовали ужесточить проверку данных украинцев после того, как стали жертвами их мошенничества и воровства.
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