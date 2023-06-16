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В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.06.2023
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель
Житель села Коренево Курской области получил осколочные ранения после падения украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:04
2023-06-16T20:04
2023-06-16T20:33
специальная военная операция на украине
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
сумская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Житель села Коренево Курской области получил осколочные ранения после падения украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался", — написал он.По словам главы региона, после взрыва повреждения получили окна дома. Старовойт пообещал помочь восстановить разрушения. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, граничащий с Сумской областью Украины. Он регулярно подвергается обстрелам.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, сумская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Происшествия
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель
Курский губернатор Старовойт сообщил о ранении жителя села Коренево при падении дрона ВСУ