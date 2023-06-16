Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 16.06.2023 (обновлено: 20:33 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.06.2023
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель
Житель села Коренево Курской области получил осколочные ранения после падения украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:04
2023-06-16T20:33
специальная военная операция на украине
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
сумская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Житель села Коренево Курской области получил осколочные ранения после падения украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался", — написал он.По словам главы региона, после взрыва повреждения получили окна дома. Старовойт пообещал помочь восстановить разрушения. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, граничащий с Сумской областью Украины. Он регулярно подвергается обстрелам.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230616/pozhar-1878763519.html
курская область
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, сумская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Происшествия
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель

Курский губернатор Старовойт сообщил о ранении жителя села Коренево при падении дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Житель села Коренево Курской области получил осколочные ранения после падения украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался", — написал он.
По словам главы региона, после взрыва повреждения получили окна дома. Старовойт пообещал помочь восстановить разрушения.
Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, граничащий с Сумской областью Украины. Он регулярно подвергается обстрелам.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Пожар на территории предприятия Бел-Поль в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Власти Курской области подтвердили, что склад загорелся из-за атаки БПЛА
Вчера, 18:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныСумская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала