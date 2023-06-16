https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html

В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель

В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.06.2023

В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель

Житель села Коренево Курской области получил осколочные ранения после падения украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:04

2023-06-16T20:04

2023-06-16T20:33

специальная военная операция на украине

курская область

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роман старовойт

вооруженные силы украины

сумская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Житель села Коренево Курской области получил осколочные ранения после падения украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался", — написал он.По словам главы региона, после взрыва повреждения получили окна дома. Старовойт пообещал помочь восстановить разрушения. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, граничащий с Сумской областью Украины. Он регулярно подвергается обстрелам.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230616/pozhar-1878763519.html

курская область

украина

сумская область

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курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, сумская область, происшествия