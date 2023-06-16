https://ria.ru/20230616/banki-1878679735.html
В России упростят открытие банковского счета для иностранных компаний
В России упростят открытие банковского счета для иностранных компаний - РИА Новости, 16.06.2023
В России упростят открытие банковского счета для иностранных компаний
В РФ существенно упростят открытие банковского счета для иностранных компаний, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:36
2023-06-16T15:36
2023-06-16T15:59
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В РФ существенно упростят открытие банковского счета для иностранных компаний, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23."Предельно упростим открытие в России банковского счета для иностранных компаний. В таком случае даже не понадобится личное присутствие, конечно же, при соблюдении всех требований так называемого антиотмывочного законодательства", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
В России упростят открытие банковского счета для иностранных компаний
Путин: в России существенно упростят открытие банковского счета для иностранных компаний