https://ria.ru/20230616/banderovtsy-1878732798.html

Путин попросил показать видео о преступлениях бандеровцев

Путин попросил показать видео о преступлениях бандеровцев - РИА Новости, 16.06.2023

Путин попросил показать видео о преступлениях бандеровцев

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:20

2023-06-16T17:20

2023-06-16T19:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о преступлениях бандеровцев в отношении евреев и поляков в 1940-х годах. "Дмитрий Сергеевич, я просил подготовить, есть у вас? На две минутки там какой-то материал должен быть. Дима, слышишь меня? Поставь, пожалуйста", — сказал глава государства, обращаясь к своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Присутствующим показали фрагменты хроники из программы Дмитрия Киселева "Вести недели" о преступлениях нацистов и бандеровцев в Бабьем Яре, во время еврейских погромов во Львове и Волынской резни на Западной Украине. Президент также отметил, что последыши Гитлера сейчас возведены на пьедестал почета в качестве героев Украины, и напомнил, что во время Великой Отечественной войны полтора миллиона евреев уничтожено на Украине прежде всего руками бандеровцев."Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем", — заключил Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Демонстрация видео о преступлениях бандеровцев на пленарном заседании ПМЭФ Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о преступлениях бандеровцев против евреев и поляков в 1940-х годах. 2023-06-16T17:20 true PT4M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина