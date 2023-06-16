https://ria.ru/20230616/banderovtsy-1878732798.html
Путин попросил показать видео о преступлениях бандеровцев
Путин попросил показать видео о преступлениях бандеровцев - РИА Новости, 16.06.2023
Путин попросил показать видео о преступлениях бандеровцев
Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:20
2023-06-16T17:20
2023-06-16T19:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о преступлениях бандеровцев в отношении евреев и поляков в 1940-х годах. "Дмитрий Сергеевич, я просил подготовить, есть у вас? На две минутки там какой-то материал должен быть. Дима, слышишь меня? Поставь, пожалуйста", — сказал глава государства, обращаясь к своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Присутствующим показали фрагменты хроники из программы Дмитрия Киселева "Вести недели" о преступлениях нацистов и бандеровцев в Бабьем Яре, во время еврейских погромов во Львове и Волынской резни на Западной Украине. Президент также отметил, что последыши Гитлера сейчас возведены на пьедестал почета в качестве героев Украины, и напомнил, что во время Великой Отечественной войны полтора миллиона евреев уничтожено на Украине прежде всего руками бандеровцев."Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем", — заключил Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Демонстрация видео о преступлениях бандеровцев на пленарном заседании ПМЭФ
Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о преступлениях бандеровцев против евреев и поляков в 1940-х годах.
2023-06-16T17:20
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PT4M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Украина
Путин попросил показать видео о преступлениях бандеровцев
Путин попросил Пескова показать на ПМЭФ видео о преступлениях украинских националистов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о преступлениях бандеровцев в отношении евреев и поляков в 1940-х годах.
"Дмитрий Сергеевич, я просил подготовить, есть у вас? На две минутки там какой-то материал должен быть. Дима, слышишь меня? Поставь, пожалуйста", — сказал глава государства, обращаясь к своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову.
Присутствующим показали фрагменты хроники из программы Дмитрия Киселева "Вести недели" о преступлениях нацистов и бандеровцев в Бабьем Яре, во время еврейских погромов во Львове и Волынской резни на Западной Украине.
Президент также отметил, что последыши Гитлера сейчас возведены на пьедестал почета в качестве героев Украины, и напомнил, что во время Великой Отечественной войны полтора миллиона евреев уничтожено на Украине прежде всего руками бандеровцев.
«
"Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем", — заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов