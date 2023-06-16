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Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года - РИА Новости, 16.06.2023
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17:35 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/balashikha-1878740469.html
Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года
Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года - РИА Новости, 16.06.2023
Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года
В городском округе Балашиха до конца текущего года вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:35
2023-06-16T17:35
общество
балашиха
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета."Отдельная тема, о которой докладывал президенту Андрей Юрьевич Воробьев и отметил в обращении – обманутые дольщики. Эта серьезная проблема, которая стояла перед областью и перед Балашихой в том числе, сегодня практически решена", - сказал глава Балашихи Сергей Юров.По данным пресс-службы муниципалитета, в 2022 году около 1000 семей получили ключи от своих квартир в ЖК "Молодежный" и в ЖК микрорайона Первомайский. В начале июня для ЖК "Ново-Садовый" Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии (ЗОС). 36 семей в ближайшее время смогут получить ключи и отметить долгожданное новоселье. До конца 2023 года вопрос обманутых дольщиков в Балашихе будет закрыт. 77 человек получат ключи в ЖК "Леоновский парк"."Вообще, за все эти годы по разным причинам в Московской области, вы знаете, было 117 тысяч обманутых дольщиков, 105,4 тысячи, благодаря, в том числе, принятию федерального решения президентом (эскроу-счета и большие ресурсы, которые выделяются регионам), получили ключи или денежную компенсацию, мы в этом году, а такое поручение есть должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям региона седьмого июня.
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общество, балашиха
Общество, Балашиха

Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Отдельная тема, о которой докладывал президенту Андрей Юрьевич Воробьев и отметил в обращении – обманутые дольщики. Эта серьезная проблема, которая стояла перед областью и перед Балашихой в том числе, сегодня практически решена", - сказал глава Балашихи Сергей Юров.
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По данным пресс-службы муниципалитета, в 2022 году около 1000 семей получили ключи от своих квартир в ЖК "Молодежный" и в ЖК микрорайона Первомайский. В начале июня для ЖК "Ново-Садовый" Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии (ЗОС). 36 семей в ближайшее время смогут получить ключи и отметить долгожданное новоселье. До конца 2023 года вопрос обманутых дольщиков в Балашихе будет закрыт. 77 человек получат ключи в ЖК "Леоновский парк".
"Вообще, за все эти годы по разным причинам в Московской области, вы знаете, было 117 тысяч обманутых дольщиков, 105,4 тысячи, благодаря, в том числе, принятию федерального решения президентом (эскроу-счета и большие ресурсы, которые выделяются регионам), получили ключи или денежную компенсацию, мы в этом году, а такое поручение есть должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям региона седьмого июня.
 
ОбществоБалашиха
 
 
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