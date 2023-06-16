https://ria.ru/20230616/balashikha-1878740469.html

Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года

Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года - РИА Новости, 16.06.2023

Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года

В городском округе Балашиха до конца текущего года вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:35

2023-06-16T17:35

2023-06-16T17:35

общество

балашиха

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета."Отдельная тема, о которой докладывал президенту Андрей Юрьевич Воробьев и отметил в обращении – обманутые дольщики. Эта серьезная проблема, которая стояла перед областью и перед Балашихой в том числе, сегодня практически решена", - сказал глава Балашихи Сергей Юров.По данным пресс-службы муниципалитета, в 2022 году около 1000 семей получили ключи от своих квартир в ЖК "Молодежный" и в ЖК микрорайона Первомайский. В начале июня для ЖК "Ново-Садовый" Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии (ЗОС). 36 семей в ближайшее время смогут получить ключи и отметить долгожданное новоселье. До конца 2023 года вопрос обманутых дольщиков в Балашихе будет закрыт. 77 человек получат ключи в ЖК "Леоновский парк"."Вообще, за все эти годы по разным причинам в Московской области, вы знаете, было 117 тысяч обманутых дольщиков, 105,4 тысячи, благодаря, в том числе, принятию федерального решения президентом (эскроу-счета и большие ресурсы, которые выделяются регионам), получили ключи или денежную компенсацию, мы в этом году, а такое поручение есть должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям региона седьмого июня.

https://ria.ru/20230616/balashikha-1878713838.html

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, балашиха