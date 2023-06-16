https://ria.ru/20230616/balashikha-1878740469.html
Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года
Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года - РИА Новости, 16.06.2023
Проблемы обманутых дольщиков в Балашихе решат до конца 2023 года
В городском округе Балашиха до конца текущего года вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:35
2023-06-16T17:35
2023-06-16T17:35
общество
балашиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета."Отдельная тема, о которой докладывал президенту Андрей Юрьевич Воробьев и отметил в обращении – обманутые дольщики. Эта серьезная проблема, которая стояла перед областью и перед Балашихой в том числе, сегодня практически решена", - сказал глава Балашихи Сергей Юров.По данным пресс-службы муниципалитета, в 2022 году около 1000 семей получили ключи от своих квартир в ЖК "Молодежный" и в ЖК микрорайона Первомайский. В начале июня для ЖК "Ново-Садовый" Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии (ЗОС). 36 семей в ближайшее время смогут получить ключи и отметить долгожданное новоселье. До конца 2023 года вопрос обманутых дольщиков в Балашихе будет закрыт. 77 человек получат ключи в ЖК "Леоновский парк"."Вообще, за все эти годы по разным причинам в Московской области, вы знаете, было 117 тысяч обманутых дольщиков, 105,4 тысячи, благодаря, в том числе, принятию федерального решения президентом (эскроу-счета и большие ресурсы, которые выделяются регионам), получили ключи или денежную компенсацию, мы в этом году, а такое поручение есть должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям региона седьмого июня.
https://ria.ru/20230616/balashikha-1878713838.html
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5ed922b33030184f033cc7fdcecf98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, балашиха
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Отдельная тема, о которой докладывал президенту Андрей Юрьевич Воробьев и отметил в обращении – обманутые дольщики. Эта серьезная проблема, которая стояла перед областью и перед Балашихой в том числе, сегодня практически решена", - сказал глава Балашихи Сергей Юров
.
Более 20 парков и скверов благоустроили в Балашихе
По данным пресс-службы муниципалитета, в 2022 году около 1000 семей получили ключи от своих квартир в ЖК "Молодежный" и в ЖК микрорайона Первомайский. В начале июня для ЖК "Ново-Садовый" Главгосстройнадзор Подмосковья
выдал заключение о соответствии (ЗОС). 36 семей в ближайшее время смогут получить ключи и отметить долгожданное новоселье. До конца 2023 года вопрос обманутых дольщиков в Балашихе будет закрыт. 77 человек получат ключи в ЖК "Леоновский парк".
"Вообще, за все эти годы по разным причинам в Московской области, вы знаете, было 117 тысяч обманутых дольщиков, 105,4 тысячи, благодаря, в том числе, принятию федерального решения президентом (эскроу-счета и большие ресурсы, которые выделяются регионам), получили ключи или денежную компенсацию, мы в этом году, а такое поручение есть должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям региона седьмого июня.