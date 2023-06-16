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В Балашихе за пять лет обновили 16,5 километра водопроводных сетей - РИА Новости, 16.06.2023
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16:51 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/balashikha-1878715362.html
В Балашихе за пять лет обновили 16,5 километра водопроводных сетей
В Балашихе за пять лет обновили 16,5 километра водопроводных сетей - РИА Новости, 16.06.2023
В Балашихе за пять лет обновили 16,5 километра водопроводных сетей
В городском округе Балашиха обновили 16,5 километра водопроводных сетей за 5 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:51
2023-06-16T16:51
общество
балашиха
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха обновили 16,5 километра водопроводных сетей за 5 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга."В каждом доме, квартире, в каждом дворе должно быть тепло, чисто и комфортно жить. Для этого мы проводим огромную работу по модернизации наших водозаборных узлов, строим новые котельные, меняем водоводы и многое другое. Уже несколько лет в нашем округе идет масштабная реализация губернаторской программы "Чистая вода"", - приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Сергея Юрова.Он добавил, что чистой водой обеспечили более 17 тысяч жителей микрорайона Павлино. Дома и соцобъекты подключили к московской системе. Протяженность нового трубопровода составляет более 1500 метров. В округе запускают станции умягчения и обезжелезивания воды на ВЗУ 1-5 в микрорайоне Заря. Всего за 5 лет обновили 16,5 километра водопроводных сетей и 14 водозаборных узлов, обеспечили чистой водой более 300 тысяч жителей."С 2014 года мы занимаемся этим вопросом, строим водозаборные узлы, станции водоочистки. Остаются отдельные населенные пункты, микрорайоны, где люди по-прежнему ждут чистую воду. В этом году у нас в работе 23 объекта, и перемены почувствуют 137 тысяч жителей", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям 7 июня.
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общество, балашиха
Общество, Балашиха

В Балашихе за пять лет обновили 16,5 километра водопроводных сетей

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха обновили 16,5 километра водопроводных сетей за 5 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
"В каждом доме, квартире, в каждом дворе должно быть тепло, чисто и комфортно жить. Для этого мы проводим огромную работу по модернизации наших водозаборных узлов, строим новые котельные, меняем водоводы и многое другое. Уже несколько лет в нашем округе идет масштабная реализация губернаторской программы "Чистая вода"", - приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Сергея Юрова.
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Он добавил, что чистой водой обеспечили более 17 тысяч жителей микрорайона Павлино. Дома и соцобъекты подключили к московской системе. Протяженность нового трубопровода составляет более 1500 метров. В округе запускают станции умягчения и обезжелезивания воды на ВЗУ 1-5 в микрорайоне Заря. Всего за 5 лет обновили 16,5 километра водопроводных сетей и 14 водозаборных узлов, обеспечили чистой водой более 300 тысяч жителей.
"С 2014 года мы занимаемся этим вопросом, строим водозаборные узлы, станции водоочистки. Остаются отдельные населенные пункты, микрорайоны, где люди по-прежнему ждут чистую воду. В этом году у нас в работе 23 объекта, и перемены почувствуют 137 тысяч жителей", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям 7 июня.
 
ОбществоБалашиха
 
 
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