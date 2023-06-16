Рейтинг@Mail.ru
Автотуристов в России станет в два раза больше - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:42 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/avtoturizm-1878626170.html
Автотуристов в России станет в два раза больше
Автотуристов в России станет в два раза больше - РИА Новости, 16.06.2023
Автотуристов в России станет в два раза больше
Поток туристов на автомобилях по России удвоится к 2030 году и составит порядка 44 миллионов человек, сообщил на сессии Петербургского международного... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:42
2023-06-16T14:42
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
автомобили
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908763_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_84feb4a1cf5c17bed49e856541dbf4f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Поток туристов на автомобилях по России удвоится к 2030 году и составит порядка 44 миллионов человек, сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "У нас 22 миллиона туристов (в 2022 году - Прим. ред.) перемещаются на автомобилях, живут в коллективных средствах размещения, в перспективе (к 2030 году - Прим. ред.) цифра должна как минимум удвоиться без учета автобусов, то есть станет 44 миллиона", — сказал он. И уточнил, что автомобильный поток гораздо шире, чем туристический, и в этом сложность формирования инфраструктурного запроса. По словам замглавы ведомства, в дальнейшем необходимо концентрироваться на приоритетах — развитие многофункциональных зон, базовой обеспечивающей инфраструктуры для путешествий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230602/dorogi-1875629696.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908763_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6f62642e467bbc31648b7239a65c0390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, автомобили, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Автомобили, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Автотуристов в России станет в два раза больше

МЭР: поток автотуристов по России удвоится к 2030 году и составит 44 миллиона человек

© iStock.com / Vera_PetruninaДевушки укладывают чемоданы в багажник автомобиля
Девушки укладывают чемоданы в багажник автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© iStock.com / Vera_Petrunina
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Поток туристов на автомобилях по России удвоится к 2030 году и составит порядка 44 миллионов человек, сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"У нас 22 миллиона туристов (в 2022 году - Прим. ред.) перемещаются на автомобилях, живут в коллективных средствах размещения, в перспективе (к 2030 году - Прим. ред.) цифра должна как минимум удвоиться без учета автобусов, то есть станет 44 миллиона", — сказал он.
И уточнил, что автомобильный поток гораздо шире, чем туристический, и в этом сложность формирования инфраструктурного запроса. По словам замглавы ведомства, в дальнейшем необходимо концентрироваться на приоритетах — развитие многофункциональных зон, базовой обеспечивающей инфраструктуры для путешествий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Девушка возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Без самолетов и поездов: как добраться до юга России на своем транспорте
2 июня, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАвтомобилиМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала