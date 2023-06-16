https://ria.ru/20230616/avtoturizm-1878626170.html

Автотуристов в России станет в два раза больше

Автотуристов в России станет в два раза больше - РИА Новости, 16.06.2023

Автотуристов в России станет в два раза больше

Поток туристов на автомобилях по России удвоится к 2030 году и составит порядка 44 миллионов человек, сообщил на сессии Петербургского международного... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:42

2023-06-16T14:42

2023-06-16T14:42

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

автомобили

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Поток туристов на автомобилях по России удвоится к 2030 году и составит порядка 44 миллионов человек, сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "У нас 22 миллиона туристов (в 2022 году - Прим. ред.) перемещаются на автомобилях, живут в коллективных средствах размещения, в перспективе (к 2030 году - Прим. ред.) цифра должна как минимум удвоиться без учета автобусов, то есть станет 44 миллиона", — сказал он. И уточнил, что автомобильный поток гораздо шире, чем туристический, и в этом сложность формирования инфраструктурного запроса. По словам замглавы ведомства, в дальнейшем необходимо концентрироваться на приоритетах — развитие многофункциональных зон, базовой обеспечивающей инфраструктуры для путешествий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230602/dorogi-1875629696.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, автомобили, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)