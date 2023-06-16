https://ria.ru/20230616/avtoturizm-1878626170.html
Автотуристов в России станет в два раза больше
Автотуристов в России станет в два раза больше - РИА Новости, 16.06.2023
Автотуристов в России станет в два раза больше
Поток туристов на автомобилях по России удвоится к 2030 году и составит порядка 44 миллионов человек, сообщил на сессии Петербургского международного... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:42
2023-06-16T14:42
2023-06-16T14:42
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
автомобили
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908763_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_84feb4a1cf5c17bed49e856541dbf4f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Поток туристов на автомобилях по России удвоится к 2030 году и составит порядка 44 миллионов человек, сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "У нас 22 миллиона туристов (в 2022 году - Прим. ред.) перемещаются на автомобилях, живут в коллективных средствах размещения, в перспективе (к 2030 году - Прим. ред.) цифра должна как минимум удвоиться без учета автобусов, то есть станет 44 миллиона", — сказал он. И уточнил, что автомобильный поток гораздо шире, чем туристический, и в этом сложность формирования инфраструктурного запроса. По словам замглавы ведомства, в дальнейшем необходимо концентрироваться на приоритетах — развитие многофункциональных зон, базовой обеспечивающей инфраструктуры для путешествий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230602/dorogi-1875629696.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908763_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6f62642e467bbc31648b7239a65c0390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, автомобили, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Автомобили, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Автотуристов в России станет в два раза больше
МЭР: поток автотуристов по России удвоится к 2030 году и составит 44 миллиона человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Поток туристов на автомобилях по России удвоится к 2030 году и составит порядка 44 миллионов человек, сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"У нас 22 миллиона туристов (в 2022 году - Прим. ред.) перемещаются на автомобилях, живут в коллективных средствах размещения, в перспективе (к 2030 году - Прим. ред.) цифра должна как минимум удвоиться без учета автобусов, то есть станет 44 миллиона", — сказал он.
И уточнил, что автомобильный поток гораздо шире, чем туристический, и в этом сложность формирования инфраструктурного запроса. По словам замглавы ведомства, в дальнейшем необходимо концентрироваться на приоритетах — развитие многофункциональных зон, базовой обеспечивающей инфраструктуры для путешествий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Без самолетов и поездов: как добраться до юга России на своем транспорте