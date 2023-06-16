https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html

Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности

Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности - РИА Новости, 16.06.2023

Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности

АО НПО "Родина" расширит производство изделий авиационной техники на территории Старицкого муниципального округа Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:30

2023-06-16T16:30

2023-06-16T16:30

тверская область

игорь руденя

пмэф 2023

калязин

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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. АО НПО "Родина" расширит производство изделий авиационной техники на территории Старицкого муниципального округа Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение об этом подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор АО НПО "Родина" Дмитрий Масленников. Компания планирует переоборудовать производственные площади структурного подразделения НПО "Родина" – Старицкого механического завода – и привлечь новые высококвалифицированные кадры.Старицкий механический завод выпускает электрогидравлические системы управления, гидравлические и электрогидравлические силовые приводы для самолетов и вертолётов различных типов и модификаций. На предприятии выполняется весь цикл технологических операций по изготовлению продукции, включая сборку изделия и его испытание.За последние годы производственные площади предприятия увеличились на 80%. На ближайшие пять лет завод полностью обеспечен заказами.Соглашение подразумевает расширение производства изделий для авиационной техники на базе завода, где работают 550 человек и который является одним из градообразующих предприятий муниципалитета.В рамках модернизации производства планируется капитальный ремонт производственного цеха, расширение литейного и термического производства, модернизация гальванического производства, реорганизация склада металлов и заготовительного участка, строительство нового производственного корпуса.Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в Тверскую область до 1 миллиарда рублей и создать в перспективе не менее 65 рабочих мест."Это уже третье подписанное на ПМЭФ-2023 соглашение, направленное на развитие малых городов Тверской области. Накануне были достигнуты договоренности с компанией "Парма" о реставрации старинной усадьбы генерала Алексея Куропаткина и создании культурно-туристического кластера в Торопце, а также с компанией "ТрансТехно" о создании нового производства по выпуску клиновых приводных ремней в Калязине. Все соглашения подразумевают ускорение темпов роста экономики муниципалитетов, пополнение местных бюджетов и создание новых рабочих мест для жителей", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230616/oborudovanie-1878639344.html

https://ria.ru/20230615/rudenya-1878473927.html

калязин

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, пмэф 2023, калязин