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Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности - РИА Новости, 16.06.2023
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Тверская область
 
16:30 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html
Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности
Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности - РИА Новости, 16.06.2023
Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности
АО НПО "Родина" расширит производство изделий авиационной техники на территории Старицкого муниципального округа Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:30
2023-06-16T16:30
тверская область
игорь руденя
пмэф 2023
калязин
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. АО НПО "Родина" расширит производство изделий авиационной техники на территории Старицкого муниципального округа Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение об этом подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор АО НПО "Родина" Дмитрий Масленников. Компания планирует переоборудовать производственные площади структурного подразделения НПО "Родина" – Старицкого механического завода – и привлечь новые высококвалифицированные кадры.Старицкий механический завод выпускает электрогидравлические системы управления, гидравлические и электрогидравлические силовые приводы для самолетов и вертолётов различных типов и модификаций. На предприятии выполняется весь цикл технологических операций по изготовлению продукции, включая сборку изделия и его испытание.За последние годы производственные площади предприятия увеличились на 80%. На ближайшие пять лет завод полностью обеспечен заказами.Соглашение подразумевает расширение производства изделий для авиационной техники на базе завода, где работают 550 человек и который является одним из градообразующих предприятий муниципалитета.В рамках модернизации производства планируется капитальный ремонт производственного цеха, расширение литейного и термического производства, модернизация гальванического производства, реорганизация склада металлов и заготовительного участка, строительство нового производственного корпуса.Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в Тверскую область до 1 миллиарда рублей и создать в перспективе не менее 65 рабочих мест."Это уже третье подписанное на ПМЭФ-2023 соглашение, направленное на развитие малых городов Тверской области. Накануне были достигнуты договоренности с компанией "Парма" о реставрации старинной усадьбы генерала Алексея Куропаткина и создании культурно-туристического кластера в Торопце, а также с компанией "ТрансТехно" о создании нового производства по выпуску клиновых приводных ремней в Калязине. Все соглашения подразумевают ускорение темпов роста экономики муниципалитетов, пополнение местных бюджетов и создание новых рабочих мест для жителей", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230616/oborudovanie-1878639344.html
https://ria.ru/20230615/rudenya-1878473927.html
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игорь руденя, пмэф 2023, калязин
Тверская область, Игорь Руденя, ПМЭФ 2023, Калязин

Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор АО НПО "Родина" Дмитрий Масленников во время заключения соглашения
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор АО НПО Родина Дмитрий Масленников во время заключения соглашения - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор АО НПО "Родина" Дмитрий Масленников во время заключения соглашения
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. АО НПО "Родина" расширит производство изделий авиационной техники на территории Старицкого муниципального округа Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение об этом подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор АО НПО "Родина" Дмитрий Масленников. Компания планирует переоборудовать производственные площади структурного подразделения НПО "Родина" – Старицкого механического завода – и привлечь новые высококвалифицированные кадры.
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования
Вчера, 14:36
Старицкий механический завод выпускает электрогидравлические системы управления, гидравлические и электрогидравлические силовые приводы для самолетов и вертолётов различных типов и модификаций. На предприятии выполняется весь цикл технологических операций по изготовлению продукции, включая сборку изделия и его испытание.
За последние годы производственные площади предприятия увеличились на 80%. На ближайшие пять лет завод полностью обеспечен заказами.
Соглашение подразумевает расширение производства изделий для авиационной техники на базе завода, где работают 550 человек и который является одним из градообразующих предприятий муниципалитета.
В рамках модернизации производства планируется капитальный ремонт производственного цеха, расширение литейного и термического производства, модернизация гальванического производства, реорганизация склада металлов и заготовительного участка, строительство нового производственного корпуса.
Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в Тверскую область до 1 миллиарда рублей и создать в перспективе не менее 65 рабочих мест.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО Парма Дарья Афанасьева
Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер
15 июня, 20:57
"Это уже третье подписанное на ПМЭФ-2023 соглашение, направленное на развитие малых городов Тверской области. Накануне были достигнуты договоренности с компанией "Парма" о реставрации старинной усадьбы генерала Алексея Куропаткина и создании культурно-туристического кластера в Торопце, а также с компанией "ТрансТехно" о создании нового производства по выпуску клиновых приводных ремней в Калязине. Все соглашения подразумевают ускорение темпов роста экономики муниципалитетов, пополнение местных бюджетов и создание новых рабочих мест для жителей", - пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяПМЭФ 2023Калязин
 
 
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