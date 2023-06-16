https://ria.ru/20230616/avariya-1878786826.html
В ДТП в Ингушетии погибли семь человек, включая детей
В ДТП в Ингушетии погибли семь человек, включая детей - РИА Новости, 16.06.2023
В ДТП в Ингушетии погибли семь человек, включая детей
Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:21
2023-06-16T20:21
2023-06-16T21:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878787645_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_2d1375fdd5af646938ba9d95d9d9f4d8.jpg
НАЛЬЧИК, 16 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону."Шестнадцатого июня в 18.38 по московскому времени поступило сообщение, что в Сунженском районе на 595-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и ВАЗ-21112. В результате погибло семь человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.В ликвидации последствий ДТП участвовали девять спасателей и три единицы техники.Министерство ГО и ЧС Ингушетии уточнило, что в ДТП погибли члены одной семьи: родители и трое детей, а также еще двое мужчин.Региональная прокуратура организовала проверку по факту аварии. "Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и им способствовавшие условия, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878787645_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_212532540ebe6f7036edfc932a4f1e24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, mercedes
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Mercedes
В ДТП в Ингушетии погибли семь человек, включая детей
В Ингушетии столкнулись две легковушки, погибли семь человек, включая трех детей
НАЛЬЧИК, 16 июн - РИА Новости.
Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщило ГУ МЧС
РФ по региону.
"Шестнадцатого июня в 18.38 по московскому времени поступило сообщение, что в Сунженском районе на 595-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и ВАЗ-21112. В результате погибло семь человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий ДТП участвовали девять спасателей и три единицы техники.
Министерство ГО и ЧС Ингушетии уточнило, что в ДТП погибли члены одной семьи: родители и трое детей, а также еще двое мужчин.
Региональная прокуратура организовала проверку по факту аварии. "Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и им способствовавшие условия, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.
Крупные ДТП в России в 2023 году