https://ria.ru/20230616/avariya-1878786826.html

В ДТП в Ингушетии погибли семь человек, включая детей

В ДТП в Ингушетии погибли семь человек, включая детей - РИА Новости, 16.06.2023

В ДТП в Ингушетии погибли семь человек, включая детей

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:21

2023-06-16T20:21

2023-06-16T21:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

mercedes

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НАЛЬЧИК, 16 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону."Шестнадцатого июня в 18.38 по московскому времени поступило сообщение, что в Сунженском районе на 595-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и ВАЗ-21112. В результате погибло семь человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.В ликвидации последствий ДТП участвовали девять спасателей и три единицы техники.Министерство ГО и ЧС Ингушетии уточнило, что в ДТП погибли члены одной семьи: родители и трое детей, а также еще двое мужчин.Региональная прокуратура организовала проверку по факту аварии. "Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и им способствовавшие условия, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, mercedes