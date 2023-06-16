https://ria.ru/20230616/ataki-1878741788.html

Путин прокомментировал украинские атаки на Россию

Путин прокомментировал украинские атаки на Россию - РИА Новости, 16.06.2023

Путин прокомментировал украинские атаки на Россию

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что атаки на Белгородскую область, на Кремль - это попытка спровоцировать Россию на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:37

2023-06-16T17:37

2023-06-16T17:46

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

белгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что атаки на Белгородскую область, на Кремль - это попытка спровоцировать Россию на ответные серьезные, мощные действия."Это попытка спровоцировать нас на ответные - такие уже серьезные, мощные – действия. Это попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России - это все попытка спровоцировать нас на ответные действия", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

россия

белгородская область

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россия, владимир путин, белгородская область