https://ria.ru/20230616/ataki-1878741788.html
Путин прокомментировал украинские атаки на Россию
Путин прокомментировал украинские атаки на Россию - РИА Новости, 16.06.2023
Путин прокомментировал украинские атаки на Россию
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что атаки на Белгородскую область, на Кремль - это попытка спровоцировать Россию на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:37
2023-06-16T17:37
2023-06-16T17:46
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
белгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что атаки на Белгородскую область, на Кремль - это попытка спровоцировать Россию на ответные серьезные, мощные действия."Это попытка спровоцировать нас на ответные - такие уже серьезные, мощные – действия. Это попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России - это все попытка спровоцировать нас на ответные действия", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Белгородская область
Путин прокомментировал украинские атаки на Россию
Путин назвал атаки Украины на Кремль, Белгородскую область попыткой спровоцировать Россию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что атаки на Белгородскую область, на Кремль - это попытка спровоцировать Россию на ответные серьезные, мощные действия.
"Это попытка спровоцировать нас на ответные - такие уже серьезные, мощные – действия. Это попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России - это все попытка спровоцировать нас на ответные действия", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.