https://ria.ru/20230616/ataki-1878624289.html

ВС России не отдали ни одного важного пункта на Запорожском направлении

ВС России не отдали ни одного важного пункта на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.06.2023

ВС России не отдали ни одного важного пункта на Запорожском направлении

Последние девять дней украинские войска пытаются прорвать оборону на запорожском направлении, ни одного стратегически важного населенного пункта занять им не... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:48

2023-06-16T13:48

2023-06-16T13:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Последние девять дней украинские войска пытаются прорвать оборону на запорожском направлении, ни одного стратегически важного населенного пункта занять им не удалось, написал в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Последние девять дней противник прилагает попытки прорвать оборону на запорожском направлении. Ни одного стратегически важного населенного пункта мы не отдали", - отметил Балицкий.По его словам, населенные пункты на Времевском выступе находятся в низинах и, соответственно, простреливаются со всех сторон."На мой взгляд, украинская сторона делает это для так называемой "перемоги", не считаясь со своими потерями. Мы же будем использовать возможность "переваривать" противника на этих территориях там, где нам выгодно", - подчеркнул Балицкий.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878592404.html

https://ria.ru/20230616/poteri-1878553341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, евгений балицкий, безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, украина