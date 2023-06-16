https://ria.ru/20230616/alzhir-1878725494.html

Президент Алжира ответил на вопрос, как страна справляется с давлением

Президент Алжира ответил на вопрос, как страна справляется с давлением - РИА Новости, 16.06.2023

Президент Алжира ответил на вопрос, как страна справляется с давлением

Алжирцы родились и будут свободными вопреки давлению Запада, в том числе на антироссийском направлении, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:07

2023-06-16T17:07

2023-06-16T17:46

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алжир (республика)

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в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Алжирцы родились и будут свободными вопреки давлению Запада, в том числе на антироссийском направлении, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) модератор задал главе алжирского государства вопрос, как у страны получается противостоять давлению Запада, который требует от нее не участвовать в совместных проектах с Россией, в том числе экономических и военно-технических."Я на это могу ответить буквально одним словом: алжирцы родились свободными и будут свободными", - заявил Теббун на пленарной сессии ПМЭФ.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/alzhir-1878738428.html

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Екатерина Зайцева

алжир (республика), россия, абдельмаджид теббун, в мире