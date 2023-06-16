https://ria.ru/20230616/agroproduktsiya-1878579381.html

РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году

РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году - РИА Новости, 16.06.2023

РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году

Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 триллиона долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:56

2023-06-16T11:56

2023-06-16T11:56

пмэф-2023

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 триллиона долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот потенциал - формирование доверия к российской продукции на мусульманских рынках, рассказал на сессии "Индустрия халяль: перспективы и достижения" на ПМЭФ-2023 вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель."Для расширения поставок халяльной продукции необходимо выполнять требования всех стран-покупателей, которые могут различаться, необходима двусторонняя сертификация продукции. Но если мы не выстроим систему торговых отношений, которая будет базироваться на взаимном доверии, все меры поддержки будут работать неэффективно", - подчеркнул Генкель.Он также перечислил инструменты, которыми РЭЦ как главный институт поддержки экспорта в стране поддерживает поставки халяльной продукции АПК за рубеж: компенсация затрат на транспортировку, компенсация расходов на сертификацию, компенсация затрат на участие в выставках за границей, организация участия в бизнес-миссиях РЭЦ и выставках на национальном стенде Made in Russia.Кроме того, Генкель упомянул демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ с продукцией российского АПК за рубежом, с помощью которых местные байеры налаживают прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественные экспортеры находят конечных потребителей и попадают на полки крупных торговых сетей.

https://ria.ru/20230616/rets-1878570949.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)