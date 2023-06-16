https://ria.ru/20230616/agroproduktsiya-1878579381.html
РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году
РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году - РИА Новости, 16.06.2023
РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году
Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 триллиона долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:56
2023-06-16T11:56
2023-06-16T11:56
пмэф-2023
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 триллиона долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот потенциал - формирование доверия к российской продукции на мусульманских рынках, рассказал на сессии "Индустрия халяль: перспективы и достижения" на ПМЭФ-2023 вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель."Для расширения поставок халяльной продукции необходимо выполнять требования всех стран-покупателей, которые могут различаться, необходима двусторонняя сертификация продукции. Но если мы не выстроим систему торговых отношений, которая будет базироваться на взаимном доверии, все меры поддержки будут работать неэффективно", - подчеркнул Генкель.Он также перечислил инструменты, которыми РЭЦ как главный институт поддержки экспорта в стране поддерживает поставки халяльной продукции АПК за рубеж: компенсация затрат на транспортировку, компенсация расходов на сертификацию, компенсация затрат на участие в выставках за границей, организация участия в бизнес-миссиях РЭЦ и выставках на национальном стенде Made in Russia.Кроме того, Генкель упомянул демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ с продукцией российского АПК за рубежом, с помощью которых местные байеры налаживают прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественные экспортеры находят конечных потребителей и попадают на полки крупных торговых сетей.
https://ria.ru/20230616/rets-1878570949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 триллиона долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот потенциал - формирование доверия к российской продукции на мусульманских рынках, рассказал на сессии "Индустрия халяль: перспективы и достижения" на ПМЭФ-2023 вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель.
"Для расширения поставок халяльной продукции необходимо выполнять требования всех стран-покупателей, которые могут различаться, необходима двусторонняя сертификация продукции. Но если мы не выстроим систему торговых отношений, которая будет базироваться на взаимном доверии, все меры поддержки будут работать неэффективно", - подчеркнул Генкель.
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Он также перечислил инструменты, которыми РЭЦ
как главный институт поддержки экспорта в стране поддерживает поставки халяльной продукции АПК за рубеж: компенсация затрат на транспортировку, компенсация расходов на сертификацию, компенсация затрат на участие в выставках за границей, организация участия в бизнес-миссиях РЭЦ и выставках на национальном стенде Made in Russia.
Кроме того, Генкель упомянул демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ с продукцией российского АПК за рубежом, с помощью которых местные байеры налаживают прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественные экспортеры находят конечных потребителей и попадают на полки крупных торговых сетей.