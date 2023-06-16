Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
11:56 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/agroproduktsiya-1878579381.html
РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году
РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году - РИА Новости, 16.06.2023
РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году
Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 триллиона долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:56
2023-06-16T11:56
пмэф-2023
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878577646_0:0:3362:1891_1920x0_80_0_0_680bdbce746778b62fd2740355f974a9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 триллиона долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот потенциал - формирование доверия к российской продукции на мусульманских рынках, рассказал на сессии "Индустрия халяль: перспективы и достижения" на ПМЭФ-2023 вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель."Для расширения поставок халяльной продукции необходимо выполнять требования всех стран-покупателей, которые могут различаться, необходима двусторонняя сертификация продукции. Но если мы не выстроим систему торговых отношений, которая будет базироваться на взаимном доверии, все меры поддержки будут работать неэффективно", - подчеркнул Генкель.Он также перечислил инструменты, которыми РЭЦ как главный институт поддержки экспорта в стране поддерживает поставки халяльной продукции АПК за рубеж: компенсация затрат на транспортировку, компенсация расходов на сертификацию, компенсация затрат на участие в выставках за границей, организация участия в бизнес-миссиях РЭЦ и выставках на национальном стенде Made in Russia.Кроме того, Генкель упомянул демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ с продукцией российского АПК за рубежом, с помощью которых местные байеры налаживают прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественные экспортеры находят конечных потребителей и попадают на полки крупных торговых сетей.
https://ria.ru/20230616/rets-1878570949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878577646_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_09134d46bdca8f0323a17eb752d17880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ: рынок халяльной агропродукции в мире достигнет $1,6 трлн к 2025 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Сессия "Индустрия халяль: перспективы и достижения"
ПМЭФ-2023. Сессия Индустрия халяль: перспективы и достижения
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2023. Сессия "Индустрия халяль: перспективы и достижения"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 триллиона долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот потенциал - формирование доверия к российской продукции на мусульманских рынках, рассказал на сессии "Индустрия халяль: перспективы и достижения" на ПМЭФ-2023 вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель.
"Для расширения поставок халяльной продукции необходимо выполнять требования всех стран-покупателей, которые могут различаться, необходима двусторонняя сертификация продукции. Но если мы не выстроим систему торговых отношений, которая будет базироваться на взаимном доверии, все меры поддержки будут работать неэффективно", - подчеркнул Генкель.
Подписание меморандума о взаимопонимании АО РЭЦ с АО ГТЛК
РЭЦ и ГТЛК договорились о сотрудничестве по развитию коридора "Север-Юг"
Вчера, 11:42
Он также перечислил инструменты, которыми РЭЦ как главный институт поддержки экспорта в стране поддерживает поставки халяльной продукции АПК за рубеж: компенсация затрат на транспортировку, компенсация расходов на сертификацию, компенсация затрат на участие в выставках за границей, организация участия в бизнес-миссиях РЭЦ и выставках на национальном стенде Made in Russia.
Кроме того, Генкель упомянул демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ с продукцией российского АПК за рубежом, с помощью которых местные байеры налаживают прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественные экспортеры находят конечных потребителей и попадают на полки крупных торговых сетей.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала