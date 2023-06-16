https://ria.ru/20230616/aeroflot-1878624028.html
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай - РИА Новости, 16.06.2023
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: в ближайшее время откроет дополнительные рейсы из Красноярска,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:49
2023-06-16T15:49
2023-06-16T15:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: в ближайшее время откроет дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский. "В ближайшее время планируем открыть дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Китайскую программу будем расширять, но умеренно - с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится", - сказал Александровский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Красноярск, Иркутск, Аэрофлот, Владивосток, куда можно лететь
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай из нескольких регионов России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: в ближайшее время откроет дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
"В ближайшее время планируем открыть дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Китайскую программу будем расширять, но умеренно - с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится", - сказал Александровский.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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