https://ria.ru/20230616/aeroflot-1878624028.html

"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай

"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай - РИА Новости, 16.06.2023

"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: в ближайшее время откроет дополнительные рейсы из Красноярска,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:49

2023-06-16T15:49

2023-06-16T15:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: в ближайшее время откроет дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский. "В ближайшее время планируем открыть дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Китайскую программу будем расширять, но умеренно - с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится", - сказал Александровский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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