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"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай - РИА Новости, 16.06.2023
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Туризм
 
15:49 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/aeroflot-1878624028.html
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай - РИА Новости, 16.06.2023
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: в ближайшее время откроет дополнительные рейсы из Красноярска,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:49
2023-06-16T15:49
туризм
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красноярск
иркутск
аэрофлот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: в ближайшее время откроет дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский. "В ближайшее время планируем открыть дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Китайскую программу будем расширять, но умеренно - с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится", - сказал Александровский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/vladivostok-1878556277.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Красноярск, Иркутск, Аэрофлот, Владивосток, куда можно лететь
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай

"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай из нескольких регионов России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: в ближайшее время откроет дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
"В ближайшее время планируем открыть дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Китайскую программу будем расширять, но умеренно - с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится", - сказал Александровский.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Туристы из Китая на Корабельной набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Владивосток готовится показать китайским туристам новые объекты
Вчера, 12:03
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайКрасноярскИркутскАэрофлотВладивостоккуда можно лететь
 
 
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