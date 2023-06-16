https://ria.ru/20230616/aeroflot-1878564482.html

"Аэрофлот" планирует выкупить 47 самолетов

"Аэрофлот" планирует выкупить 47 самолетов - РИА Новости, 16.06.2023

"Аэрофлот" планирует выкупить 47 самолетов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" обсуждает с зарубежными лизингодателями страховое урегулирование выкупа 47 самолётов, сообщил журналистам на полях РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:46

2023-06-16T17:46

2023-06-16T17:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" обсуждает с зарубежными лизингодателями страховое урегулирование выкупа 47 самолётов, сообщил журналистам на полях ПМЭФ-2023 гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Отвечая на вопрос о выкупе самолётов из оперлизинга, Александровский сказал: "Процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем мы рассчитывали. При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе, больше говорить ничего не буду, потому что лизингодатели очень чувствительны к этому вопросу". "В конечном итоге эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании, на которую мы и будем осуществлять лизинговые платежи. В конечном итоге эта компания станет кэптивной для "Аэрофлота", - продолжил Александровский. Он отметил, что создавать новую лизинговую компанию нужно, потому что финансирование выкупа осуществляется из средств ФНБ. Соответственно, через механизм лизинга обеспечивается возврат средств Фонду. Александровский сказал, что другие компании тоже общаются с лизингодателями по страховому урегулированию. "Скорее всего, они пойдут по пути создания своих кэптивных лизинговых компаний. Если захотят прийти к нам, будем рады всех удовлетворить", - добавил он. Сейчас у "Аэрофлота" 102 самолета находятся только в российском реестре, то есть без двойной регистрации. Выкуплены 18 самолетов, которые были в финлизинге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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