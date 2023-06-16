Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" планирует выкупить 47 самолетов - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:46 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/aeroflot-1878564482.html
"Аэрофлот" планирует выкупить 47 самолетов
"Аэрофлот" планирует выкупить 47 самолетов - РИА Новости, 16.06.2023
"Аэрофлот" планирует выкупить 47 самолетов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" обсуждает с зарубежными лизингодателями страховое урегулирование выкупа 47 самолётов, сообщил журналистам на полях РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:46
2023-06-16T17:46
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
аэрофлот
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_a648a026439b1b932774dfcfd93449d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" обсуждает с зарубежными лизингодателями страховое урегулирование выкупа 47 самолётов, сообщил журналистам на полях ПМЭФ-2023 гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Отвечая на вопрос о выкупе самолётов из оперлизинга, Александровский сказал: "Процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем мы рассчитывали. При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе, больше говорить ничего не буду, потому что лизингодатели очень чувствительны к этому вопросу". "В конечном итоге эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании, на которую мы и будем осуществлять лизинговые платежи. В конечном итоге эта компания станет кэптивной для "Аэрофлота", - продолжил Александровский. Он отметил, что создавать новую лизинговую компанию нужно, потому что финансирование выкупа осуществляется из средств ФНБ. Соответственно, через механизм лизинга обеспечивается возврат средств Фонду. Александровский сказал, что другие компании тоже общаются с лизингодателями по страховому урегулированию. "Скорее всего, они пойдут по пути создания своих кэптивных лизинговых компаний. Если захотят прийти к нам, будем рады всех удовлетворить", - добавил он. Сейчас у "Аэрофлота" 102 самолета находятся только в российском реестре, то есть без двойной регистрации. Выкуплены 18 самолетов, которые были в финлизинге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_8b4e95fc363e8a33d36536e5ee7a8e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, аэрофлот, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэрофлот, Самолеты
"Аэрофлот" планирует выкупить 47 самолетов

"Аэрофлот" обсуждает с зарубежным лизингом страховое урегулирование выкупа 47 самолётов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофолот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофолот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" обсуждает с зарубежными лизингодателями страховое урегулирование выкупа 47 самолётов, сообщил журналистам на полях ПМЭФ-2023 гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
Отвечая на вопрос о выкупе самолётов из оперлизинга, Александровский сказал: "Процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем мы рассчитывали. При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе, больше говорить ничего не буду, потому что лизингодатели очень чувствительны к этому вопросу".
"В конечном итоге эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании, на которую мы и будем осуществлять лизинговые платежи. В конечном итоге эта компания станет кэптивной для "Аэрофлота", - продолжил Александровский.
Он отметил, что создавать новую лизинговую компанию нужно, потому что финансирование выкупа осуществляется из средств ФНБ. Соответственно, через механизм лизинга обеспечивается возврат средств Фонду. Александровский сказал, что другие компании тоже общаются с лизингодателями по страховому урегулированию. "Скорее всего, они пойдут по пути создания своих кэптивных лизинговых компаний. Если захотят прийти к нам, будем рады всех удовлетворить", - добавил он. Сейчас у "Аэрофлота" 102 самолета находятся только в российском реестре, то есть без двойной регистрации. Выкуплены 18 самолетов, которые были в финлизинге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Девушка на Пхукете, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Аэрофлот" запускает рейсы из Новосибирска на популярный курорт Таиланда
15 июня, 11:34
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАэрофлотСамолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала