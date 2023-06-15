https://ria.ru/20230615/znak-1878446231.html
Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России"
Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России" - РИА Новости, 15.06.2023
Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России"
Предприятия лесопромышленного комплекса, имеющие сертификаты соответствия "Национальной системы лесной сертификации", смогут получить знак "Сделано в России" и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:05
2023-06-15T19:05
2023-06-15T19:05
пмэф-2023
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Предприятия лесопромышленного комплекса, имеющие сертификаты соответствия "Национальной системы лесной сертификации", смогут получить знак "Сделано в России" и стать участниками программы Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) по продвижению на внешние рынки, сообщили в РЭЦ.Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов."Мы продолжаем расширять партнерскую сеть программы "Сделано в России", чтобы максимальное количество компаний могло подтвердить качество своей продукции нашей "птичкой" "Сделано в России". Сегодня к программе присоединяются органы-партнеры "Национальной системы лесной сертификации", что позволит компаниям лесной отрасли стать частью "Сделано в России" и гордо заявлять о себе за рубежом", — отметила Никишина."Реализация соглашения позволит компаниям лесопромышленного комплекса, продукция которых маркирована знаком "Национальной системы лесной сертификации" и "Сделано в России" получить доступ к совместным каналам продвижения в России и за рубежом, бесплатно принимать участие в мероприятиях на внешних рынках, с целью повышения узнаваемости и конкурентоспособности их продукции. Взаимодействие института с Российским экспортным центром откроет новые возможности для развития и станет эффективной поддержкой для компаний, которые имеют высокий экспортный потенциал", — подчеркнул Миронов.Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра. Подробнее о программе — на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/sertifikaty-1878445335.html
https://ria.ru/20230615/rets-1878366260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия, экономика
ПМЭФ-2023, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Предприятия лесопромышленного комплекса, имеющие сертификаты соответствия "Национальной системы лесной сертификации", смогут получить знак "Сделано в России" и стать участниками программы Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) по продвижению на внешние рынки, сообщили в РЭЦ.
Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
и генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов.
Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ
"Мы продолжаем расширять партнерскую сеть программы "Сделано в России", чтобы максимальное количество компаний могло подтвердить качество своей продукции нашей "птичкой" "Сделано в России". Сегодня к программе присоединяются органы-партнеры "Национальной системы лесной сертификации", что позволит компаниям лесной отрасли стать частью "Сделано в России" и гордо заявлять о себе за рубежом", — отметила Никишина.
"Реализация соглашения позволит компаниям лесопромышленного комплекса, продукция которых маркирована знаком "Национальной системы лесной сертификации" и "Сделано в России" получить доступ к совместным каналам продвижения в России и за рубежом, бесплатно принимать участие в мероприятиях на внешних рынках, с целью повышения узнаваемости и конкурентоспособности их продукции. Взаимодействие института с Российским экспортным центром откроет новые возможности для развития и станет эффективной поддержкой для компаний, которые имеют высокий экспортный потенциал", — подчеркнул Миронов.
Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве
Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра. Подробнее о программе — на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.