Рейтинг@Mail.ru
Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России" - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
19:05 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/znak-1878446231.html
Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России"
Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России" - РИА Новости, 15.06.2023
Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России"
Предприятия лесопромышленного комплекса, имеющие сертификаты соответствия "Национальной системы лесной сертификации", смогут получить знак "Сделано в России" и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:05
2023-06-15T19:05
пмэф-2023
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877980821_0:53:2941:1707_1920x0_80_0_0_7e95bfdd8f502e78ff774a8a9aafcdad.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Предприятия лесопромышленного комплекса, имеющие сертификаты соответствия "Национальной системы лесной сертификации", смогут получить знак "Сделано в России" и стать участниками программы Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) по продвижению на внешние рынки, сообщили в РЭЦ.Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов."Мы продолжаем расширять партнерскую сеть программы "Сделано в России", чтобы максимальное количество компаний могло подтвердить качество своей продукции нашей "птичкой" "Сделано в России". Сегодня к программе присоединяются органы-партнеры "Национальной системы лесной сертификации", что позволит компаниям лесной отрасли стать частью "Сделано в России" и гордо заявлять о себе за рубежом", — отметила Никишина."Реализация соглашения позволит компаниям лесопромышленного комплекса, продукция которых маркирована знаком "Национальной системы лесной сертификации" и "Сделано в России" получить доступ к совместным каналам продвижения в России и за рубежом, бесплатно принимать участие в мероприятиях на внешних рынках, с целью повышения узнаваемости и конкурентоспособности их продукции. Взаимодействие института с Российским экспортным центром откроет новые возможности для развития и станет эффективной поддержкой для компаний, которые имеют высокий экспортный потенциал", — подчеркнул Миронов.Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра. Подробнее о программе — на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/sertifikaty-1878445335.html
https://ria.ru/20230615/rets-1878366260.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877980821_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_a99e967c8d8bdc9add9b79e29b0b3543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия, экономика
ПМЭФ-2023, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика

Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Стенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Предприятия лесопромышленного комплекса, имеющие сертификаты соответствия "Национальной системы лесной сертификации", смогут получить знак "Сделано в России" и стать участниками программы Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) по продвижению на внешние рынки, сообщили в РЭЦ.
Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов.
Вручение сертификатов Сделано в России на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ
Вчера, 19:02
"Мы продолжаем расширять партнерскую сеть программы "Сделано в России", чтобы максимальное количество компаний могло подтвердить качество своей продукции нашей "птичкой" "Сделано в России". Сегодня к программе присоединяются органы-партнеры "Национальной системы лесной сертификации", что позволит компаниям лесной отрасли стать частью "Сделано в России" и гордо заявлять о себе за рубежом", — отметила Никишина.
"Реализация соглашения позволит компаниям лесопромышленного комплекса, продукция которых маркирована знаком "Национальной системы лесной сертификации" и "Сделано в России" получить доступ к совместным каналам продвижения в России и за рубежом, бесплатно принимать участие в мероприятиях на внешних рынках, с целью повышения узнаваемости и конкурентоспособности их продукции. Взаимодействие института с Российским экспортным центром откроет новые возможности для развития и станет эффективной поддержкой для компаний, которые имеют высокий экспортный потенциал", — подчеркнул Миронов.
Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.
Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве
Вчера, 15:35
Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра. Подробнее о программе — на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала