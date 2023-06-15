https://ria.ru/20230615/znak-1878446231.html

Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России"

Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России" - РИА Новости, 15.06.2023

Компании лесной отрасли смогут получить знак "Сделано в России"

Предприятия лесопромышленного комплекса, имеющие сертификаты соответствия "Национальной системы лесной сертификации", смогут получить знак "Сделано в России" и... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:05

2023-06-15T19:05

2023-06-15T19:05

пмэф-2023

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Предприятия лесопромышленного комплекса, имеющие сертификаты соответствия "Национальной системы лесной сертификации", смогут получить знак "Сделано в России" и стать участниками программы Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) по продвижению на внешние рынки, сообщили в РЭЦ.Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов."Мы продолжаем расширять партнерскую сеть программы "Сделано в России", чтобы максимальное количество компаний могло подтвердить качество своей продукции нашей "птичкой" "Сделано в России". Сегодня к программе присоединяются органы-партнеры "Национальной системы лесной сертификации", что позволит компаниям лесной отрасли стать частью "Сделано в России" и гордо заявлять о себе за рубежом", — отметила Никишина."Реализация соглашения позволит компаниям лесопромышленного комплекса, продукция которых маркирована знаком "Национальной системы лесной сертификации" и "Сделано в России" получить доступ к совместным каналам продвижения в России и за рубежом, бесплатно принимать участие в мероприятиях на внешних рынках, с целью повышения узнаваемости и конкурентоспособности их продукции. Взаимодействие института с Российским экспортным центром откроет новые возможности для развития и станет эффективной поддержкой для компаний, которые имеют высокий экспортный потенциал", — подчеркнул Миронов.Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра. Подробнее о программе — на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sertifikaty-1878445335.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия, экономика