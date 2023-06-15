https://ria.ru/20230615/zhirinovskiy-1878339056.html
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации
Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском эконмическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос о том, когда закончится специальная военная... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:22
2023-06-15T14:22
2023-06-15T14:22
специальная военная операция на украине
владимир путин
лдпр
нато
россия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878294412_0:135:3049:1851_1920x0_80_0_0_9a1edba21f2f3c9f7046d98262207bd5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском эконмическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос о том, когда закончится специальная военная операция. "Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей", - сообщила нейросеть. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878294412_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_8a5bd8a6c3d40d25b3e648577506456b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, лдпр, нато, россия, украина, европа
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ЛДПР, НАТО, Россия, Украина, Европа
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации
Нейросеть "Жириновский" заявила, что спецоперация продлится до полного восстановления мира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском эконмическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос о том, когда закончится специальная военная операция.
"Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей", - сообщила нейросеть.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине