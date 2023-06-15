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Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zhirinovskiy-1878339056.html
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации
Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском эконмическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос о том, когда закончится специальная военная... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:22
2023-06-15T14:22
специальная военная операция на украине
владимир путин
лдпр
нато
россия
украина
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском эконмическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос о том, когда закончится специальная военная операция. "Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей", - сообщила нейросеть. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, лдпр, нато, россия, украина, европа
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ЛДПР, НАТО, Россия, Украина, Европа
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации

Нейросеть "Жириновский" заявила, что спецоперация продлится до полного восстановления мира

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация нейросети "Жириновский" на ПМЭФ-2023
Презентация нейросети Жириновский на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Презентация нейросети "Жириновский" на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском эконмическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос о том, когда закончится специальная военная операция.
"Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей", - сообщила нейросеть.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЛДПРНАТОРоссияУкраинаЕвропа
 
 
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