https://ria.ru/20230615/zhirinovskiy-1878339056.html

Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации

Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023

Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос об окончании спецоперации

Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском эконмическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос о том, когда закончится специальная военная... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:22

2023-06-15T14:22

2023-06-15T14:22

специальная военная операция на украине

владимир путин

лдпр

нато

россия

украина

европа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском эконмическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос о том, когда закончится специальная военная операция. "Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей", - сообщила нейросеть. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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владимир путин, лдпр, нато, россия, украина, европа