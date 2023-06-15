https://ria.ru/20230615/zerno-1878325876.html
Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна
Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 15.06.2023
Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна
Власти Румынии хотят добиться от Европейской комиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:47
2023-06-15T13:47
2023-06-15T13:47
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Власти Румынии хотят добиться от Европейской комиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Флорин Барбу. Еврокомиссия сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. "Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", – заявил Барбу на заседании парламента. По его словам, в список продуктов, ввоз которых запрещен, должны также попасть мед и мясо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, украина, в мире
Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна
Барбу: Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна до конца года
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Власти Румынии хотят добиться от Европейской комиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Флорин Барбу.
Еврокомиссия сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины
. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше
, Румынии и Словакии
.
"Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", – заявил Барбу на заседании парламента.
По его словам, в список продуктов, ввоз которых запрещен, должны также попасть мед и мясо.
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