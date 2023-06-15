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Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 15.06.2023
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13:47 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zerno-1878325876.html
Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна
Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 15.06.2023
Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна
Власти Румынии хотят добиться от Европейской комиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:47
2023-06-15T13:47
румыния
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Власти Румынии хотят добиться от Европейской комиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Флорин Барбу. Еврокомиссия сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. "Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", – заявил Барбу на заседании парламента. По его словам, в список продуктов, ввоз которых запрещен, должны также попасть мед и мясо.
https://ria.ru/20230523/zerno-1873697715.html
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румыния, украина, в мире
Румыния, Украина, В мире
Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна

Барбу: Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна до конца года

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Власти Румынии хотят добиться от Европейской комиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Флорин Барбу.
Еврокомиссия сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.
"Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", – заявил Барбу на заседании парламента.
По его словам, в список продуктов, ввоз которых запрещен, должны также попасть мед и мясо.
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Молдавские фермеры протестуют в Брюсселе из-за ввоза зерна с Украины
23 мая, 17:33
 
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