https://ria.ru/20230615/zerno-1878325876.html

Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна

Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 15.06.2023

Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна

Власти Румынии хотят добиться от Европейской комиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:47

2023-06-15T13:47

2023-06-15T13:47

румыния

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Власти Румынии хотят добиться от Европейской комиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Флорин Барбу. Еврокомиссия сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. "Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", – заявил Барбу на заседании парламента. По его словам, в список продуктов, ввоз которых запрещен, должны также попасть мед и мясо.

https://ria.ru/20230523/zerno-1873697715.html

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

румыния, украина, в мире