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В Киеве набросились на Зеленского из-за провала наступления ВСУ
В Киеве набросились на Зеленского из-за провала наступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
В Киеве набросились на Зеленского из-за провала наступления ВСУ
Владимира Зеленского следует снять с поста президента после провальной попытки ВСУ совершить контрнаступление, заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:44
2023-06-15T20:44
2023-06-15T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимира Зеленского следует снять с поста президента после провальной попытки ВСУ совершить контрнаступление, заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Абсолютно бездарное и тупое наступление. Кто его планировал? За это надо отвечать. Это ты виноват, Зеленский, потому что ты в своих руках всю власть сосредоточил. <…> Значит, надо начинать импичмент", — сказал он.Соскин охарактеризовал начавшееся в начале июня продвижение украинских сил как неудачное. Причиной тому он назвал ужасную подготовку, во время которой был допущен целый ряд ошибок, повлекших за собой разгром ВСУ."Зеленский виноват в том, что погибли и ранены сотни или тысячи украинцев в результате этой идиотской операции", — подчеркнул эксперт.Украинской армии не удалось совершить прорыва российской линии обороны, но при этом ВСУ уже понесли большие потери, подытожил он.
https://ria.ru/20230615/vsu-1878390834.html
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в мире, киев, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
В Киеве набросились на Зеленского из-за провала наступления ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин призвал к импичменту Зеленского из-за провала наступления ВСУ