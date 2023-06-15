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Завод по производству лимонной кислоты появится в Краснодарском крае - РИА Новости, 15.06.2023
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Краснодарский край
 
18:18 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zavod-1878427667.html
Завод по производству лимонной кислоты появится в Краснодарском крае
Завод по производству лимонной кислоты появится в Краснодарском крае - РИА Новости, 15.06.2023
Завод по производству лимонной кислоты появится в Краснодарском крае
Соглашение о строительстве в Краснодарском крае первого в РФ завода по производству лимонной кислоты подписали губернатор региона Вениамин Кондратьев, инвестор... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:18
2023-06-15T18:18
краснодарский край
вениамин кондратьев
армавир
россия
пмэф 2023
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Краснодарском крае первого в РФ завода по производству лимонной кислоты подписали губернатор региона Вениамин Кондратьев, инвестор – гендиректор ООО "Рустарк" Роман Козырев и мэр Армавира Андрей Харченко, сообщает пресс-служба губернатора региона."Краснодарский край заинтересован в деловых партнерах, которые готовы вкладывать в создание импортозамещающих предприятий, выпускать наукоемкую продукцию. Завод по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промпарка в Армавире. Это не только высокотехнологичное производство, но и рабочие места, а, значит, укрепление и стабильность экономики региона. И мы стараемся создавать все условия для дальнейшего развития вашей компании. После запуска предприятию будут доступны все преференции, инструменты краевых фондов, целый комплекс мер поддержки. Сегодня важно поддержать бизнес, чтобы завтра преумножить результат, – сказал Кондратьев.Он добавил, что детали нового проекта обсуждали еще в прошлом году. За это время проработали все необходимые вопросы, чтобы официально подписать соответствующее соглашение на ПМЭФ."Нам как инвестору очень комфортно в Краснодарском крае. Получаем в регионе всю необходимую поддержку, субсидирование. Мы привлекли дополнительные мощности, провели колоссальную работу, чтобы стать крупнейшими в России по глубокой переработке зерна. Планируем создать более тысячи рабочих мест, несмотря на большую долю автоматизации производства. Сегодня договариваемся с учебными заведениями Армавира о подготовке специалистов на их базе", – отметил Козырев.Согласно проекту, до 2027 года в Армавире планируют построить производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди, каждая номинальной мощностью 1200 тонн в сутки. Завод будет полного цикла – от приемки и хранения сырья до упаковки и отгрузки готового товара – лимонной кислоты, крахмалопродуктов, биополимеров и биомономеров, кукурузного глютена и масла.В рамках первой очереди планируют наладить производство лимонной кислоты. Строительство второй и третьей – позволит увеличить мощности. Финансироваться проект будет за счет собственных и заемных средств – всего 60 миллиардов рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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вениамин кондратьев, армавир, россия, пмэф 2023
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Армавир, Россия, ПМЭФ 2023

Завод по производству лимонной кислоты появится в Краснодарском крае

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гендиректор ООО "Рустарк" Роман Козырев и мэр Армавира Андрей Харченко
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гендиректор ООО Рустарк Роман Козырев и мэр Армавира Андрей Харченко - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Краснодарском крае первого в РФ завода по производству лимонной кислоты подписали губернатор региона Вениамин Кондратьев, инвестор – гендиректор ООО "Рустарк" Роман Козырев и мэр Армавира Андрей Харченко, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Краснодарский край заинтересован в деловых партнерах, которые готовы вкладывать в создание импортозамещающих предприятий, выпускать наукоемкую продукцию. Завод по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промпарка в Армавире. Это не только высокотехнологичное производство, но и рабочие места, а, значит, укрепление и стабильность экономики региона. И мы стараемся создавать все условия для дальнейшего развития вашей компании. После запуска предприятию будут доступны все преференции, инструменты краевых фондов, целый комплекс мер поддержки. Сегодня важно поддержать бизнес, чтобы завтра преумножить результат, – сказал Кондратьев.
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Он добавил, что детали нового проекта обсуждали еще в прошлом году. За это время проработали все необходимые вопросы, чтобы официально подписать соответствующее соглашение на ПМЭФ.
"Нам как инвестору очень комфортно в Краснодарском крае. Получаем в регионе всю необходимую поддержку, субсидирование. Мы привлекли дополнительные мощности, провели колоссальную работу, чтобы стать крупнейшими в России по глубокой переработке зерна. Планируем создать более тысячи рабочих мест, несмотря на большую долю автоматизации производства. Сегодня договариваемся с учебными заведениями Армавира о подготовке специалистов на их базе", – отметил Козырев.
Согласно проекту, до 2027 года в Армавире планируют построить производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди, каждая номинальной мощностью 1200 тонн в сутки. Завод будет полного цикла – от приемки и хранения сырья до упаковки и отгрузки готового товара – лимонной кислоты, крахмалопродуктов, биополимеров и биомономеров, кукурузного глютена и масла.
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В рамках первой очереди планируют наладить производство лимонной кислоты. Строительство второй и третьей – позволит увеличить мощности. Финансироваться проект будет за счет собственных и заемных средств – всего 60 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевАрмавирРоссияПМЭФ 2023
 
 
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