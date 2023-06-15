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Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zaporozhe-1878339655.html
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2023
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области
Тяжелейшие бои продолжаются в Запорожской области в районе Времевского выступа, украинские войска не оставляют попыток вклиниться вглубь обороны ВС РФ, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:24
2023-06-15T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Тяжелейшие бои продолжаются в Запорожской области в районе Времевского выступа, украинские войска не оставляют попыток вклиниться вглубь обороны ВС РФ, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Напряженная ситуация в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на стыке границ Запорожской области и ДНР. Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники", - сказал Рогов. По его словам, противник рассчитывает через это направление вклиниться вглубь обороны и прорваться к побережью Азовского моря. Кроме того, по его словам, бои минувшей ночью шли южнее города Орехов. Так украинские войска силами до двух рот попытались провести несколько атак, чтобы захватить позиции и прорвать первую линию обороны. "Их встретили плотным артиллерийским, а затем и стрелковым огнем, после чего противник, понеся потери, бежал", - сказал Рогов. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области

Рогов заявил о продолжении тяжелейших боев близ Времевского выступа в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Тяжелейшие бои продолжаются в Запорожской области в районе Времевского выступа, украинские войска не оставляют попыток вклиниться вглубь обороны ВС РФ, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Напряженная ситуация в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на стыке границ Запорожской области и ДНР. Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники", - сказал Рогов. По его словам, противник рассчитывает через это направление вклиниться вглубь обороны и прорваться к побережью Азовского моря.
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14 июня, 08:00
Кроме того, по его словам, бои минувшей ночью шли южнее города Орехов. Так украинские войска силами до двух рот попытались провести несколько атак, чтобы захватить позиции и прорвать первую линию обороны. "Их встретили плотным артиллерийским, а затем и стрелковым огнем, после чего противник, понеся потери, бежал", - сказал Рогов.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
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Вчера, 12:35
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
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Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
14 июня, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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