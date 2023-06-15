https://ria.ru/20230615/zaporozhe-1878339655.html

Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области

Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2023

Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области

Тяжелейшие бои продолжаются в Запорожской области в районе Времевского выступа, украинские войска не оставляют попыток вклиниться вглубь обороны ВС РФ, заявил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:24

2023-06-15T14:24

2023-06-15T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Тяжелейшие бои продолжаются в Запорожской области в районе Времевского выступа, украинские войска не оставляют попыток вклиниться вглубь обороны ВС РФ, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Напряженная ситуация в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на стыке границ Запорожской области и ДНР. Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники", - сказал Рогов. По его словам, противник рассчитывает через это направление вклиниться вглубь обороны и прорваться к побережью Азовского моря. Кроме того, по его словам, бои минувшей ночью шли южнее города Орехов. Так украинские войска силами до двух рот попытались провести несколько атак, чтобы захватить позиции и прорвать первую линию обороны. "Их встретили плотным артиллерийским, а затем и стрелковым огнем, после чего противник, понеся потери, бежал", - сказал Рогов. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230615/vsu-1878295737.html

https://ria.ru/20230614/vsu-1878150883.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр