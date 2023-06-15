https://ria.ru/20230615/zapad-1878290433.html
Дугин рассказал, при каких условиях Запад начинает войны
Дугин рассказал, при каких условиях Запад начинает войны - РИА Новости, 15.06.2023
Дугин рассказал, при каких условиях Запад начинает войны
Запад мнит себя универсальной формулой для всего человечества и считает правильным для других стран развиваться по его стратегии, а если нет - санкции, войны,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:21
2023-06-15T12:21
2023-06-15T12:21
пмэф-2023
александр дугин
россия
в мире
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878249962_0:43:3020:1742_1920x0_80_0_0_92c9060b17af6664e99c24e6187691a5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Запад мнит себя универсальной формулой для всего человечества и считает правильным для других стран развиваться по его стратегии, а если нет - санкции, войны, конфликты, рассказал философ, политолог и социолог Александр Дугин на Петербургском международном экономическом форуме. "Есть западный субъект, который отождествляет самого себя с судьбой человечества и говорит: "Все, я есть прогресс, я есть экологическое развитие. Все, кто хотят развиваться, следуйте в этом направлении, потому что я есть универсальное. Я есть человечество". И, соответственно, он искренне не понимает, когда кто-то с этим не соглашается – "если вы не согласны, мы летим к вам". Начинаются конфликты, санкции, войны", - сказал философ, политолог и социолог Александр Дугин на Петербургском международном экономическом форуме в рамках проекта "Горизонт – 2040: Россия на карте мира". По мнению Дугина, Запад говорит о себе не как об одном из составляющих мира, а как о целом мире, и в этом отношении глобалистский Запад, "который сейчас у власти в Вашингтоне, достаточно решителен: "мы имеем свою системы ценностей, которые мы считаем всеобщими". Дугин назвал влияние либерального Запада на человечество – это "некая форма цивилизационного нацизма". И язык, и способ мышления - это "глобальная субъектность Запада, она встроена. Это просто некий вирус, который действует в нашей операционной системе. … это называется ментальная колонизация. И мы являемся, увы, жертвами этой ментальной колонизации". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878249962_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5658dbdf1a2238a6e1ef293a6db34574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дугин, россия, в мире, евросоюз, сша
ПМЭФ-2023, Александр Дугин, Россия, В мире, Евросоюз, США
Дугин рассказал, при каких условиях Запад начинает войны
Политолог Дугин: Запад применяет санкции и начинает войны, когда нет признания его правды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Запад мнит себя универсальной формулой для всего человечества и считает правильным для других стран развиваться по его стратегии, а если нет - санкции, войны, конфликты, рассказал философ, политолог и социолог Александр Дугин на Петербургском международном экономическом форуме.
«
"Есть западный субъект, который отождествляет самого себя с судьбой человечества и говорит: "Все, я есть прогресс, я есть экологическое развитие. Все, кто хотят развиваться, следуйте в этом направлении, потому что я есть универсальное. Я есть человечество". И, соответственно, он искренне не понимает, когда кто-то с этим не соглашается – "если вы не согласны, мы летим к вам". Начинаются конфликты, санкции, войны", - сказал философ, политолог и социолог Александр Дугин на Петербургском международном экономическом форуме в рамках проекта "Горизонт – 2040: Россия
на карте мира".
Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет
По мнению Дугина, Запад говорит о себе не как об одном из составляющих мира, а как о целом мире, и в этом отношении глобалистский Запад, "который сейчас у власти в Вашингтоне, достаточно решителен: "мы имеем свою системы ценностей, которые мы считаем всеобщими".
Дугин назвал влияние либерального Запада на человечество – это "некая форма цивилизационного нацизма". И язык, и способ мышления - это "глобальная субъектность Запада, она встроена. Это просто некий вирус, который действует в нашей операционной системе. … это называется ментальная колонизация. И мы являемся, увы, жертвами этой ментальной колонизации".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью