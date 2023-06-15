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Синоптики предупредили о заморозках на юге Сибири в середине июня - РИА Новости, 15.06.2023
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03:17 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zamorozki-1878201141.html
Синоптики предупредили о заморозках на юге Сибири в середине июня
Синоптики предупредили о заморозках на юге Сибири в середине июня - РИА Новости, 15.06.2023
Синоптики предупредили о заморозках на юге Сибири в середине июня
Ночные заморозки ожидаются в середине июня на юге Сибири - в Хакасии, Туве, Алтайском крае и Иркутской области, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:17
2023-06-15T03:17
общество
алтайский край
иркутская область
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ночные заморозки ожидаются в середине июня на юге Сибири - в Хакасии, Туве, Алтайском крае и Иркутской области, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Заморозки в середине июня прогнозируются на юге азиатской части страны", - сказал Вильфанд. По его словам, отрицательные температуры ночью ожидаются в Алтайском крае, Кемеровской и Иркутской областях, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края. В некоторых регионах столбик термометра опустится до минус 3 градусов. "Это редчайшее событие", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230614/prognoz-1878151629.html
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общество, алтайский край, иркутская область, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Алтайский край, Иркутская область, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптики предупредили о заморозках на юге Сибири в середине июня

Вильфанд: на юге Сибири ожидаются заморозки в середине июня

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ночные заморозки ожидаются в середине июня на юге Сибири - в Хакасии, Туве, Алтайском крае и Иркутской области, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Заморозки в середине июня прогнозируются на юге азиатской части страны", - сказал Вильфанд.
По его словам, отрицательные температуры ночью ожидаются в Алтайском крае, Кемеровской и Иркутской областях, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края. В некоторых регионах столбик термометра опустится до минус 3 градусов.
"Это редчайшее событие", - добавил синоптик.
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ОбществоАлтайский крайИркутская областьРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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