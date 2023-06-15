https://ria.ru/20230615/zamorozki-1878201141.html

Синоптики предупредили о заморозках на юге Сибири в середине июня

Синоптики предупредили о заморозках на юге Сибири в середине июня - РИА Новости, 15.06.2023

Синоптики предупредили о заморозках на юге Сибири в середине июня

Ночные заморозки ожидаются в середине июня на юге Сибири - в Хакасии, Туве, Алтайском крае и Иркутской области, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:17

2023-06-15T03:17

2023-06-15T03:17

общество

алтайский край

иркутская область

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ночные заморозки ожидаются в середине июня на юге Сибири - в Хакасии, Туве, Алтайском крае и Иркутской области, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Заморозки в середине июня прогнозируются на юге азиатской части страны", - сказал Вильфанд. По его словам, отрицательные температуры ночью ожидаются в Алтайском крае, Кемеровской и Иркутской областях, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края. В некоторых регионах столбик термометра опустится до минус 3 градусов. "Это редчайшее событие", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230614/prognoz-1878151629.html

алтайский край

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общество, алтайский край, иркутская область, россия, роман вильфанд, гидрометцентр