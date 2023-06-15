https://ria.ru/20230615/zakharova-1878315193.html

Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов

Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов - РИА Новости, 15.06.2023

Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов

Ответ на решение Финляндии о высылке девяти российских дипломатов находится на стадии проработки, он последует, заявила в четверг официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:19

2023-06-15T13:19

2023-06-15T13:28

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ответ на решение Финляндии о высылке девяти российских дипломатов находится на стадии проработки, он последует, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."К сожалению, официальные Хельсинки ведут себя враждебно. Ответ находится на стадии проработки. Можете не сомневаться, он последует, и как только он будет сформирован, мы обязательно о нем всех проинформируем", - сказала Захарова в ходе брифинга в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230605/evropa-1876334753.html

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финляндия, экономика