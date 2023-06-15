https://ria.ru/20230615/zakharova-1878315193.html
Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов
Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов - РИА Новости, 15.06.2023
Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов
Ответ на решение Финляндии о высылке девяти российских дипломатов находится на стадии проработки, он последует, заявила в четверг официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:19
2023-06-15T13:19
2023-06-15T13:28
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ответ на решение Финляндии о высылке девяти российских дипломатов находится на стадии проработки, он последует, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."К сожалению, официальные Хельсинки ведут себя враждебно. Ответ находится на стадии проработки. Можете не сомневаться, он последует, и как только он будет сформирован, мы обязательно о нем всех проинформируем", - сказала Захарова в ходе брифинга в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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финляндия, экономика
ПМЭФ-2023, Финляндия, Экономика
Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов
Захарова: Россия прорабатывает ответ на решение Финляндии выслать девятерых дипломатов
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ответ на решение Финляндии о высылке девяти российских дипломатов находится на стадии проработки, он последует, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"К сожалению, официальные Хельсинки ведут себя враждебно. Ответ находится на стадии проработки. Можете не сомневаться, он последует, и как только он будет сформирован, мы обязательно о нем всех проинформируем", - сказала Захарова в ходе брифинга в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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