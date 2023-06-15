https://ria.ru/20230615/zaes-1878407584.html
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски - РИА Новости, 15.06.2023
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски
Пока Киев не согласится выполнять предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС, риски для станции сохранятся, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:23
2023-06-15T17:23
2023-06-15T17:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
алексей лихачев
магатэ
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пока Киев не согласится выполнять предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС, риски для станции сохранятся, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Ранее Гросси озвучил в ООН пять постулатов безопасности ЗАЭС. "Для нас это канон. Мы будем обязательно соблюдать эти принципы. Но пока эти обязательства не артикулирует и не возьмет на себя руководство Киева, станция будет находиться под риском. Это, к сожалению, практически подтверждается", - сказал Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230612/grossi-1877655147.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, алексей лихачев, магатэ, рафаэль гросси, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски
Лихачев: пока Киев не согласится на принципы безопасности МАГАТЭ, риски для ЗАЭС останутся