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Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски

Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски - РИА Новости, 15.06.2023

Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски

Пока Киев не согласится выполнять предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС, риски для станции сохранятся, заявил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:23

2023-06-15T17:23

2023-06-15T17:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

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алексей лихачев

магатэ

рафаэль гросси

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пока Киев не согласится выполнять предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС, риски для станции сохранятся, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Ранее Гросси озвучил в ООН пять постулатов безопасности ЗАЭС. "Для нас это канон. Мы будем обязательно соблюдать эти принципы. Но пока эти обязательства не артикулирует и не возьмет на себя руководство Киева, станция будет находиться под риском. Это, к сожалению, практически подтверждается", - сказал Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

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