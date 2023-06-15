Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zaes-1878407584.html
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски - РИА Новости, 15.06.2023
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски
Пока Киев не согласится выполнять предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС, риски для станции сохранятся, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:23
2023-06-15T17:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
алексей лихачев
магатэ
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пока Киев не согласится выполнять предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС, риски для станции сохранятся, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Ранее Гросси озвучил в ООН пять постулатов безопасности ЗАЭС. "Для нас это канон. Мы будем обязательно соблюдать эти принципы. Но пока эти обязательства не артикулирует и не возьмет на себя руководство Киева, станция будет находиться под риском. Это, к сожалению, практически подтверждается", - сказал Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230612/grossi-1877655147.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, алексей лихачев, магатэ, рафаэль гросси, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски

Лихачев: пока Киев не согласится на принципы безопасности МАГАТЭ, риски для ЗАЭС останутся

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пока Киев не согласится выполнять предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС, риски для станции сохранятся, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Ранее Гросси озвучил в ООН пять постулатов безопасности ЗАЭС.
"Для нас это канон. Мы будем обязательно соблюдать эти принципы. Но пока эти обязательства не артикулирует и не возьмет на себя руководство Киева, станция будет находиться под риском. Это, к сожалению, практически подтверждается", - сказал Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Гросси представит Зеленскому программу поддержки после ЧП на Каховской ГЭС
12 июня, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевМАГАТЭРафаэль ГроссиУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала