https://ria.ru/20230615/zaes-1878385791.html

Опасность прямого военного удара по ЗАЭС растет, заявил Лихачев

Опасность прямого военного удара по ЗАЭС растет, заявил Лихачев - РИА Новости, 15.06.2023

Опасность прямого военного удара по ЗАЭС растет, заявил Лихачев

Опасность прямого украинского военного удара по Запорожской АЭС в нынешних условиях растет, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:28

2023-06-15T16:28

2023-06-15T17:05

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Опасность прямого украинского военного удара по Запорожской АЭС в нынешних условиях растет, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы понимаем, что в любой момент станция может быть подвержена и адресному нападению", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Отсутствие артикулированной поддержки принципов МАГАТЭ (о безопасности ЗАЭС - ред.) со стороны киевской власти фактически оставляет за ними право вести себя так, как они посчитают нужным, и это ничего хорошего станции не сулит", - отметил Лихачев.При этом, по его словам, ситуация на ЗАЭС "стабильная, она под контролем". "Коллектив станции крайне профессионален, и мы просчитываем все технологические риски, в том числе с учетом Каховки (разрушения Каховской ГЭС – ред.), но опасность военной угрозы и прямого удара по станции в моем понимании скорее возрастают в нынешних условиях", - добавил глава "Росатома".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/bezopasnost-1878188253.html

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запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ