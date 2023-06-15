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Опасность прямого военного удара по ЗАЭС растет, заявил Лихачев - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 15.06.2023 (обновлено: 17:05 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/zaes-1878385791.html
Опасность прямого военного удара по ЗАЭС растет, заявил Лихачев
Опасность прямого военного удара по ЗАЭС растет, заявил Лихачев - РИА Новости, 15.06.2023
Опасность прямого военного удара по ЗАЭС растет, заявил Лихачев
Опасность прямого украинского военного удара по Запорожской АЭС в нынешних условиях растет, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:28
2023-06-15T17:05
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Опасность прямого украинского военного удара по Запорожской АЭС в нынешних условиях растет, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы понимаем, что в любой момент станция может быть подвержена и адресному нападению", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Отсутствие артикулированной поддержки принципов МАГАТЭ (о безопасности ЗАЭС - ред.) со стороны киевской власти фактически оставляет за ними право вести себя так, как они посчитают нужным, и это ничего хорошего станции не сулит", - отметил Лихачев.При этом, по его словам, ситуация на ЗАЭС "стабильная, она под контролем". "Коллектив станции крайне профессионален, и мы просчитываем все технологические риски, в том числе с учетом Каховки (разрушения Каховской ГЭС – ред.), но опасность военной угрозы и прямого удара по станции в моем понимании скорее возрастают в нынешних условиях", - добавил глава "Росатома".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/bezopasnost-1878188253.html
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запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Опасность прямого военного удара по ЗАЭС растет, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: опасность прямого военного удара ВСУ по Запорожской АЭС растет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Опасность прямого украинского военного удара по Запорожской АЭС в нынешних условиях растет, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Мы понимаем, что в любой момент станция может быть подвержена и адресному нападению", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС
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"Отсутствие артикулированной поддержки принципов МАГАТЭ (о безопасности ЗАЭС - ред.) со стороны киевской власти фактически оставляет за ними право вести себя так, как они посчитают нужным, и это ничего хорошего станции не сулит", - отметил Лихачев.
При этом, по его словам, ситуация на ЗАЭС "стабильная, она под контролем". "Коллектив станции крайне профессионален, и мы просчитываем все технологические риски, в том числе с учетом Каховки (разрушения Каховской ГЭС – ред.), но опасность военной угрозы и прямого удара по станции в моем понимании скорее возрастают в нынешних условиях", - добавил глава "Росатома".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
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