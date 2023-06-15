https://ria.ru/20230615/zaes-1878385010.html

МАГАТЭ оставит инспекторов на Запорожской АЭС

МАГАТЭ оставит инспекторов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.06.2023

МАГАТЭ оставит инспекторов на Запорожской АЭС

МАГАТЭ продолжит работу по оценке ситуации на ЗАЭС, инспекторы организации останутся на объекте, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе посещения станции в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:27

2023-06-15T16:27

2023-06-15T19:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

запорожская аэс

энергодар

рафаэль гросси

магатэ

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ЭНЕРГОДАР, 15 июн - РИА Новости. МАГАТЭ продолжит работу по оценке ситуации на ЗАЭС, инспекторы организации останутся на объекте, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе посещения станции в четверг. "Я разговаривал с руководством (станции - ред.), они рассказали о своих планах. Инспекторы будут продолжать оставаться здесь", - сказал он журналистам. По словам Гросси, "работа по оценке ситуации будет продолжаться". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230609/zaes-1877304801.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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