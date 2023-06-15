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МАГАТЭ оставит инспекторов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 15.06.2023 (обновлено: 19:38 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/zaes-1878385010.html
МАГАТЭ оставит инспекторов на Запорожской АЭС
МАГАТЭ оставит инспекторов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.06.2023
МАГАТЭ оставит инспекторов на Запорожской АЭС
МАГАТЭ продолжит работу по оценке ситуации на ЗАЭС, инспекторы организации останутся на объекте, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе посещения станции в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:27
2023-06-15T19:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 15 июн - РИА Новости. МАГАТЭ продолжит работу по оценке ситуации на ЗАЭС, инспекторы организации останутся на объекте, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе посещения станции в четверг. "Я разговаривал с руководством (станции - ред.), они рассказали о своих планах. Инспекторы будут продолжать оставаться здесь", - сказал он журналистам. По словам Гросси, "работа по оценке ситуации будет продолжаться". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230609/zaes-1877304801.html
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безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, рафаэль гросси, магатэ, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР
МАГАТЭ оставит инспекторов на Запорожской АЭС

Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ продолжат работу на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили сопровождения делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на дороге к Запорожской атомной электростанции
Автомобили сопровождения делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на дороге к Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Автомобили сопровождения делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на дороге к Запорожской атомной электростанции
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ЭНЕРГОДАР, 15 июн - РИА Новости. МАГАТЭ продолжит работу по оценке ситуации на ЗАЭС, инспекторы организации останутся на объекте, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе посещения станции в четверг.
"Я разговаривал с руководством (станции - ред.), они рассказали о своих планах. Инспекторы будут продолжать оставаться здесь", - сказал он журналистам.
По словам Гросси, "работа по оценке ситуации будет продолжаться".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
ООН и МАГАТЭ не реагируют на ноты России об обстрелах ЗАЭС, заявил Лавров
9 июня, 18:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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