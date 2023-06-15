https://ria.ru/20230615/zaderzhanie-1878257628.html
ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта
ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта - РИА Новости, 15.06.2023
ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта
Силовики задержали жителя Брянской области, которого заподозрили в сборе данных для СБУ и оборудовании схрона для совершения теракта, сообщило региональное... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:07
2023-06-15T11:07
2023-06-15T13:25
происшествия
брянская область
фсб
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БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Силовики задержали жителя Брянской области, которого заподозрили в сборе данных для СБУ и оборудовании схрона для совершения теракта, сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ)."По заданию украинских спецслужб подозреваемым приобретались материалы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовались тайники (схроны) на территории Брянской области для неустановленного лица в целях совершения на территории Российской Федерации террористического акта", — говорится в пресс-релизе службы.По данным ведомства, он выяснял маршруты передвижения силовиков в приграничном Стародубском районе, чтобы впоследствии передать координаты ВСУ для удара.Как утверждается, мужчина пойман с поличным. Возбуждено уголовное дело.В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области отметили, что задержание произошло еще в мае. Советский районный суд арестовал фигуранта дела до 2 июля. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
https://ria.ru/20230608/otvetstvennost-1877024008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, фсб
Происшествия, Брянская область, ФСБ
ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта
ФСБ задержала жителя Брянской области за сбор данных для СБУ и подготовку терактов
БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Силовики задержали жителя Брянской области, которого заподозрили в сборе данных для СБУ и оборудовании схрона для совершения теракта, сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).
"По заданию украинских спецслужб подозреваемым приобретались материалы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовались тайники (схроны) на территории Брянской области для неустановленного лица в целях совершения на территории Российской Федерации террористического акта", — говорится в пресс-релизе службы.
По данным ведомства, он выяснял маршруты передвижения силовиков в приграничном Стародубском районе, чтобы впоследствии передать координаты ВСУ для удара.
Как утверждается, мужчина пойман с поличным. Возбуждено уголовное дело.
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области отметили, что задержание произошло еще в мае. Советский районный суд арестовал фигуранта дела до 2 июля. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
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