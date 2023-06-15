https://ria.ru/20230615/zaderzhanie-1878257628.html

ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта

ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта - РИА Новости, 15.06.2023

ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта

Силовики задержали жителя Брянской области, которого заподозрили в сборе данных для СБУ и оборудовании схрона для совершения теракта, сообщило региональное... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:07

2023-06-15T11:07

2023-06-15T13:25

происшествия

брянская область

фсб

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БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Силовики задержали жителя Брянской области, которого заподозрили в сборе данных для СБУ и оборудовании схрона для совершения теракта, сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ)."По заданию украинских спецслужб подозреваемым приобретались материалы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовались тайники (схроны) на территории Брянской области для неустановленного лица в целях совершения на территории Российской Федерации террористического акта", — говорится в пресс-релизе службы.По данным ведомства, он выяснял маршруты передвижения силовиков в приграничном Стародубском районе, чтобы впоследствии передать координаты ВСУ для удара.Как утверждается, мужчина пойман с поличным. Возбуждено уголовное дело.В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области отметили, что задержание произошло еще в мае. Советский районный суд арестовал фигуранта дела до 2 июля. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

https://ria.ru/20230608/otvetstvennost-1877024008.html

брянская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, брянская область, фсб