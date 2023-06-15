https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878348600.html
Япония созывает совет нацбезопасности после пуска ракеты КНДР, пишут СМИ
Япония созывает совет нацбезопасности после пуска ракеты КНДР, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
Япония созывает совет нацбезопасности после пуска ракеты КНДР, пишут СМИ
Япония созывает заседание совета национальной безопасности после вероятного ракетного пуска КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированный... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:50
2023-06-15T14:50
2023-06-15T14:50
в мире
япония
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg
ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Япония созывает заседание совета национальной безопасности после вероятного ракетного пуска КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированный высокопоставленный источник в правительстве. Ранее в четверг министерство обороны Японии вынесло предупреждение о вероятном ракетном пуске КНДР. В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Чуть позже южнокорейские военные уточнили, что всего было запущено две баллистических ракеты малой дальности. Как сообщила служба безопасности на море Японии, выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала. Как передает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, ракета, предположительно, упала внутри исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору и анализу информации о вероятном пуске. Как отметило южнокорейское агентство Ренхап, это первый пуск КНДР баллистической ракеты с 13 апреля, когда Северная Корея произвела испытательный пуск своей новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".
https://ria.ru/20230604/kitay-1876029695.html
япония
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09e3bf4a0fb11430db504d5d065b0020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, южная корея, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Южная Корея, Японское море, КНДР (Северная Корея)
Япония созывает совет нацбезопасности после пуска ракеты КНДР, пишут СМИ
Киодо: Япония созывает заседание совета нацбезопасности после вероятного пуска ракеты КНДР
ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Япония созывает заседание совета национальной безопасности после вероятного ракетного пуска КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированный высокопоставленный источник в правительстве.
Ранее в четверг министерство обороны Японии вынесло предупреждение о вероятном ракетном пуске КНДР. В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи
сообщил, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
. Чуть позже южнокорейские военные уточнили, что всего было запущено две баллистических ракеты малой дальности.
Как сообщила служба безопасности на море Японии, выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала. Как передает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, ракета, предположительно, упала внутри исключительной экономической зоны Японии.
При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору и анализу информации о вероятном пуске.
Как отметило южнокорейское агентство Ренхап, это первый пуск КНДР баллистической ракеты с 13 апреля, когда Северная Корея произвела испытательный пуск своей новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".
США призвали Китай повлиять на КНДР и вернуть ее за стол переговоров