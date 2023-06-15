https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878348600.html

Япония созывает совет нацбезопасности после пуска ракеты КНДР, пишут СМИ

Япония созывает совет нацбезопасности после пуска ракеты КНДР, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023

Япония созывает совет нацбезопасности после пуска ракеты КНДР, пишут СМИ

Япония созывает заседание совета национальной безопасности после вероятного ракетного пуска КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированный... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:50

2023-06-15T14:50

2023-06-15T14:50

в мире

япония

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Япония созывает заседание совета национальной безопасности после вероятного ракетного пуска КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированный высокопоставленный источник в правительстве. Ранее в четверг министерство обороны Японии вынесло предупреждение о вероятном ракетном пуске КНДР. В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Чуть позже южнокорейские военные уточнили, что всего было запущено две баллистических ракеты малой дальности. Как сообщила служба безопасности на море Японии, выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала. Как передает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, ракета, предположительно, упала внутри исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору и анализу информации о вероятном пуске. Как отметило южнокорейское агентство Ренхап, это первый пуск КНДР баллистической ракеты с 13 апреля, когда Северная Корея произвела испытательный пуск своей новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".

https://ria.ru/20230604/kitay-1876029695.html

япония

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, южная корея, японское море, кндр (северная корея)