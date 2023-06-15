https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878226176.html
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды - РИА Новости, 15.06.2023
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды
Председатель оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии объявил о намерении внести предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:16
2023-06-15T09:16
2023-06-15T09:25
в мире
япония
фумио кисида
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_00ec6df4a2eae385a655b0cb23ac931d.jpg
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Председатель оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии объявил о намерении внести предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра страны Фумио Кисиды.По данным агентства Киодо, партия намерена внести предложение в пятницу, 16 июня. Оппозиционная партия выступает против законопроекта по формированию специального фонда для обеспечения финансовых ресурсов на оборонные нужды, голосование по законопроекту о котором намечено на пятницу.Ранее на этой неделе Фумио Кисида, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос журналистов о возможности роспуска ключевой нижней палаты парламента, вновь заявил, что намерен принимать решения "после оценки различных обстоятельств".Вместе с этим в японских СМИ продолжают ходить слухи о том, если предложение о вотуме недоверия все же будет выдвинуто, то премьер Японии может принять решение о проведении досрочных выборов уже на следующей неделе перед тем, как император Нарухито отправится с официальным визитом в Индонезию 23 июня.Решение о роспуске нижней палаты парламента лежит на главе правительства Японии - премьер-министре, однако акт роспуска совершается императором. Срок полномочий действующих депутатов нижней палаты парламента Японии истекает в октябре 2025 года.Последние опросы общественного мнения, проведенные японскими СМИ, показали, что уровень поддержки действующего кабинета министров вновь начал падать. Так, согласно данным телеканала NHK, за месяц он снизился на три процентных пункта – до 43%.
https://ria.ru/20230612/yaponiya-1877585571.html
https://ria.ru/20230524/yaponiya-1873774222.html
япония
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_174:0:2779:1954_1920x0_80_0_0_54623b855ecc4bbb5f6a4add9ad86375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида, индонезия
В мире, Япония, Фумио Кисида, Индонезия
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды
Японская оппозиция внесет предложение о вотуме недоверия правительству Кисиды 16 июня
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Председатель оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии объявил о намерении внести предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра страны Фумио Кисиды.
По данным агентства Киодо, партия намерена внести предложение в пятницу, 16 июня. Оппозиционная партия выступает против законопроекта по формированию специального фонда для обеспечения финансовых ресурсов на оборонные нужды, голосование по законопроекту о котором намечено на пятницу.
Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь"
Ранее на этой неделе Фумио Кисида, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос журналистов о возможности роспуска ключевой нижней палаты парламента, вновь заявил, что намерен принимать решения "после оценки различных обстоятельств".
Вместе с этим в японских СМИ продолжают ходить слухи о том, если предложение о вотуме недоверия все же будет выдвинуто, то премьер Японии может принять решение о проведении досрочных выборов уже на следующей неделе перед тем, как император Нарухито
отправится с официальным визитом в Индонезию
23 июня.
Решение о роспуске нижней палаты парламента лежит на главе правительства Японии - премьер-министре, однако акт роспуска совершается императором. Срок полномочий действующих депутатов нижней палаты парламента Японии истекает в октябре 2025 года.
Последние опросы общественного мнения, проведенные японскими СМИ, показали, что уровень поддержки действующего кабинета министров вновь начал падать. Так, согласно данным телеканала NHK, за месяц он снизился на три процентных пункта – до 43%.
Фумио Кисида рассказал о перспективе вступления Японии в НАТО