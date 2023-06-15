Рейтинг@Mail.ru
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 15.06.2023 (обновлено: 09:25 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878226176.html
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды - РИА Новости, 15.06.2023
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды
Председатель оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии объявил о намерении внести предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:16
2023-06-15T09:25
в мире
япония
фумио кисида
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_00ec6df4a2eae385a655b0cb23ac931d.jpg
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Председатель оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии объявил о намерении внести предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра страны Фумио Кисиды.По данным агентства Киодо, партия намерена внести предложение в пятницу, 16 июня. Оппозиционная партия выступает против законопроекта по формированию специального фонда для обеспечения финансовых ресурсов на оборонные нужды, голосование по законопроекту о котором намечено на пятницу.Ранее на этой неделе Фумио Кисида, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос журналистов о возможности роспуска ключевой нижней палаты парламента, вновь заявил, что намерен принимать решения "после оценки различных обстоятельств".Вместе с этим в японских СМИ продолжают ходить слухи о том, если предложение о вотуме недоверия все же будет выдвинуто, то премьер Японии может принять решение о проведении досрочных выборов уже на следующей неделе перед тем, как император Нарухито отправится с официальным визитом в Индонезию 23 июня.Решение о роспуске нижней палаты парламента лежит на главе правительства Японии - премьер-министре, однако акт роспуска совершается императором. Срок полномочий действующих депутатов нижней палаты парламента Японии истекает в октябре 2025 года.Последние опросы общественного мнения, проведенные японскими СМИ, показали, что уровень поддержки действующего кабинета министров вновь начал падать. Так, согласно данным телеканала NHK, за месяц он снизился на три процентных пункта – до 43%.
https://ria.ru/20230612/yaponiya-1877585571.html
https://ria.ru/20230524/yaponiya-1873774222.html
япония
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_174:0:2779:1954_1920x0_80_0_0_54623b855ecc4bbb5f6a4add9ad86375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фумио кисида, индонезия
В мире, Япония, Фумио Кисида, Индонезия
Японская оппозиция вынесет вотум недоверия правительству Кисиды

Японская оппозиция внесет предложение о вотуме недоверия правительству Кисиды 16 июня

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Председатель оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии объявил о намерении внести предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра страны Фумио Кисиды.
По данным агентства Киодо, партия намерена внести предложение в пятницу, 16 июня. Оппозиционная партия выступает против законопроекта по формированию специального фонда для обеспечения финансовых ресурсов на оборонные нужды, голосование по законопроекту о котором намечено на пятницу.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь"
12 июня, 04:22
Ранее на этой неделе Фумио Кисида, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос журналистов о возможности роспуска ключевой нижней палаты парламента, вновь заявил, что намерен принимать решения "после оценки различных обстоятельств".
Вместе с этим в японских СМИ продолжают ходить слухи о том, если предложение о вотуме недоверия все же будет выдвинуто, то премьер Японии может принять решение о проведении досрочных выборов уже на следующей неделе перед тем, как император Нарухито отправится с официальным визитом в Индонезию 23 июня.
Решение о роспуске нижней палаты парламента лежит на главе правительства Японии - премьер-министре, однако акт роспуска совершается императором. Срок полномочий действующих депутатов нижней палаты парламента Японии истекает в октябре 2025 года.
Последние опросы общественного мнения, проведенные японскими СМИ, показали, что уровень поддержки действующего кабинета министров вновь начал падать. Так, согласно данным телеканала NHK, за месяц он снизился на три процентных пункта – до 43%.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Фумио Кисида рассказал о перспективе вступления Японии в НАТО
24 мая, 08:54
 
В миреЯпонияФумио КисидаИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала