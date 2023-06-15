https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202641.html
В мае вырос экспорт Японии в Россию, импорт снизился
В мае вырос экспорт Японии в Россию, импорт снизился - РИА Новости, 15.06.2023
В мае вырос экспорт Японии в Россию, импорт снизился
Общий объем экспорта Японии в РФ в мае вырос на 34,8% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт за отчетный период снизился на 46,5%,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:57
2023-06-15T03:57
2023-06-15T03:57
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ в мае вырос на 34,8% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт за отчетный период снизился на 46,5%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. В частности, экспорт Японии в Россию в мае этого года составил 35,57 миллиарда иен (253,87 миллиона долларов). Импорт в подотчетный период составил 95,19 миллиарда иен (679,4 миллиона долларов).
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япония, россия, в мире
В мае вырос экспорт Японии в Россию, импорт снизился
Минфин Японии: в мае экспорт Японии в Россию вырос на 34,8 процента
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ в мае вырос на 34,8% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт за отчетный период снизился на 46,5%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
В частности, экспорт Японии в Россию в мае этого года составил 35,57 миллиарда иен (253,87 миллиона долларов).
Импорт в подотчетный период составил 95,19 миллиарда иен (679,4 миллиона долларов).
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов