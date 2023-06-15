https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202641.html

В мае вырос экспорт Японии в Россию, импорт снизился

В мае вырос экспорт Японии в Россию, импорт снизился - РИА Новости, 15.06.2023

В мае вырос экспорт Японии в Россию, импорт снизился

Общий объем экспорта Японии в РФ в мае вырос на 34,8% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт за отчетный период снизился на 46,5%,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:57

2023-06-15T03:57

2023-06-15T03:57

япония

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg

ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ в мае вырос на 34,8% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт за отчетный период снизился на 46,5%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. В частности, экспорт Японии в Россию в мае этого года составил 35,57 миллиарда иен (253,87 миллиона долларов). Импорт в подотчетный период составил 95,19 миллиарда иен (679,4 миллиона долларов).

https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202293.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, россия, в мире