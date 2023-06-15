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Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза
Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза - РИА Новости, 15.06.2023
Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза
Япония нарастила импорт зерновых из России в мае текущего года почти на 2100% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, свидетельствуют данные торговой... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:29
2023-06-15T03:29
2023-06-15T03:43
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт зерновых из России в мае текущего года почти на 2100% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.Так, импорт зерновых взлетел на 2098,7%, рыбы и рыбной продукции – на 14,6%.Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила импорт российских овощей на 82%. Соевые бобы и фрукты из РФ в Японию в мае не импортировались.
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япония, россия, в мире
Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза
Минфин Японии: в мае Токио нарастил импорт зерновых из России почти на 2100 процентов
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт зерновых из России в мае текущего года почти на 2100% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
Так, импорт зерновых взлетел на 2098,7%, рыбы и рыбной продукции – на 14,6%.
Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила импорт российских овощей на 82%. Соевые бобы и фрукты из РФ в Японию в мае не импортировались.
Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал"