https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878201535.html

Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза

Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза - РИА Новости, 15.06.2023

Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза

Япония нарастила импорт зерновых из России в мае текущего года почти на 2100% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, свидетельствуют данные торговой... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:29

2023-06-15T03:29

2023-06-15T03:43

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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт зерновых из России в мае текущего года почти на 2100% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.Так, импорт зерновых взлетел на 2098,7%, рыбы и рыбной продукции – на 14,6%.Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила импорт российских овощей на 82%. Соевые бобы и фрукты из РФ в Японию в мае не импортировались.

https://ria.ru/20230526/yaponiya-1874236742.html

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япония, россия, в мире