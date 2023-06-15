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Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза - РИА Новости, 15.06.2023
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03:29 15.06.2023 (обновлено: 03:43 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878201535.html
Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза
Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза - РИА Новости, 15.06.2023
Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза
Япония нарастила импорт зерновых из России в мае текущего года почти на 2100% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, свидетельствуют данные торговой... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:29
2023-06-15T03:43
япония
россия
в мире
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт зерновых из России в мае текущего года почти на 2100% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.Так, импорт зерновых взлетел на 2098,7%, рыбы и рыбной продукции – на 14,6%.Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила импорт российских овощей на 82%. Соевые бобы и фрукты из РФ в Японию в мае не импортировались.
https://ria.ru/20230526/yaponiya-1874236742.html
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япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза

Минфин Японии: в мае Токио нарастил импорт зерновых из России почти на 2100 процентов

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии
Переговоры России и Японии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Переговоры России и Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт зерновых из России в мае текущего года почти на 2100% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
Так, импорт зерновых взлетел на 2098,7%, рыбы и рыбной продукции – на 14,6%.
Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила импорт российских овощей на 82%. Соевые бобы и фрукты из РФ в Японию в мае не импортировались.
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