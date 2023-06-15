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Конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена
Конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена - РИА Новости, 15.06.2023
Конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена
Семья президента США Джо Байдена могла получить до 30 миллионов долларов от иностранных лиц, что втрое превышает первоначальную оценку, заявил в интервью... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:09
2023-06-15T21:09
2023-06-15T21:09
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Семья президента США Джо Байдена могла получить до 30 миллионов долларов от иностранных лиц, что втрое превышает первоначальную оценку, заявил в интервью председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер. "У нас имеются больше поступающих банковских записей, мы собираемся на этой неделе увеличить (оценку) 10 миллионов. Думаю, что дойдем до 20-30 миллионов долларов", - заявил Комер в интервью Fox News. Республиканский конгрессмен добавил, что источником информации о возможных коррупционных схемах семьи Байдена стал "самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный" источник ФБР, которому спецслужба заплатила свыше 200 тысяч долларов. В то же время, Комер, ссылаясь на источники в ФБР, указал, что американским властям было указано "отступить" от расследования, связанного с нарушениями семьи Байдена. Ранее председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей президента более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, эти доходы не представляются законными. Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.
https://ria.ru/20230613/ssha-1877162467.html
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в мире, сша, китай, джо байден, фбр
В мире, США, Китай, Джо Байден, ФБР
Конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена
Когрессмен Комер: семья Байдена могла получить взятками до 30 миллионов долларов