https://ria.ru/20230615/vystavka-1878236267.html

Выставка "О Родине" прошла на мариупольском стадионе "Ильичевец"

Выставка "О Родине" прошла на мариупольском стадионе "Ильичевец" - РИА Новости, 15.06.2023

Выставка "О Родине" прошла на мариупольском стадионе "Ильичевец"

Выставка картин "О Родине", организованная российским подразделением "Эспаньола", прошла на мариупольском стадионе "Ильичевец", который считается одним из мест... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:03

2023-06-15T10:03

2023-06-15T10:03

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мариуполь

россия

донбасс

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МАРИУПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Выставка картин "О Родине", организованная российским подразделением "Эспаньола", прошла на мариупольском стадионе "Ильичевец", который считается одним из мест зарождения украинского националистического полка "Азов"*, передает корреспондент РИА Новости. "Мы сейчас находимся на выставке современных художников-передвижников, называется "О Родине". Она в течение последнего года курсирует по разным районам и городам Донбасса, по всем нашим освобожденным территориям. Это картины разных художников – известных, не очень. Объединяет их общая тематика патриотизма, история нашей родины, воплощенная в лицах наших ветеранов, пейзажах родных", – рассказал замполит отдельного отряда специального назначения "Эспаньола" с позывным "Крест". По его словам, "Ильичевец" в качестве места выставки был выбран неслучайно. "Именно в этом месте, на стадионе, ультрас Мариуполя, которые стали основой будущего "Азова"*, здесь по сути зачинали это движение. И теперь мы, соответственно, этот вот их негативный культурный пласт закрываем своим правильным, светлым культурным кодом", – отметил он В прошлом году российские войска к 7 марта окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военных и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, и 20-го числа Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230607/srok-1876671120.html

https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html

мариуполь

россия

донбасс

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Выставка картин "О Родине" на мариупольском стадионе "Ильичевец" Выставка картин "О Родине", организованная российским подразделением "Эспаньола", прошла на мариупольском стадионе "Ильичевец", который считается одним из мест зарождения украинского националистического полка "Азов"* *Запрещенная в России террористическая организация. 2023-06-15T10:03 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, россия, донбасс