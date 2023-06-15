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Белоруссия заинтересована в логистических возможностях Мурманской области

Белоруссия заинтересована в логистических возможностях Мурманской области - РИА Новости, 15.06.2023

Белоруссия заинтересована в логистических возможностях Мурманской области

Белорусские власти заинтересованы в использовании логистических возможностей Мурманской области, где стремительными темпами растет перевалка грузов, необходимые РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:44

2023-06-15T12:44

2023-06-15T12:44

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

белоруссия

экономика

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Белорусские власти заинтересованы в использовании логистических возможностей Мурманской области, где стремительными темпами растет перевалка грузов, необходимые решения сейчас прорабатываются, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Андрей Чибис. Ранее сообщалось, что Белоруссия заинтересована в строительстве в Мурманске терминала для перевалки грузов. В мае регион посетила белорусская делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. "По новому проекту коллеги просчитывают все варианты, все внимательно посмотрели. Все профессионально к этому относятся. И сейчас пошли, чтобы все просчитать. Но уже сейчас мы знаем, что за четыре месяца перевалка грузов через Мурманск увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Так что наши логистические возможности точно подходят белорусам, и они заинтересованы в текущем режиме, даже без новых мощностей работать", - сказал Чибис. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/investirovanie-1878270040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, андрей чибис, белоруссия, экономика, пмэф, пмэф 2023