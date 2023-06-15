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Белоруссия заинтересована в логистических возможностях Мурманской области
Белоруссия заинтересована в логистических возможностях Мурманской области - РИА Новости, 15.06.2023
Белоруссия заинтересована в логистических возможностях Мурманской области
Белорусские власти заинтересованы в использовании логистических возможностей Мурманской области, где стремительными темпами растет перевалка грузов, необходимые РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:44
2023-06-15T12:44
2023-06-15T12:44
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
белоруссия
экономика
пмэф
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Белорусские власти заинтересованы в использовании логистических возможностей Мурманской области, где стремительными темпами растет перевалка грузов, необходимые решения сейчас прорабатываются, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Андрей Чибис. Ранее сообщалось, что Белоруссия заинтересована в строительстве в Мурманске терминала для перевалки грузов. В мае регион посетила белорусская делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. "По новому проекту коллеги просчитывают все варианты, все внимательно посмотрели. Все профессионально к этому относятся. И сейчас пошли, чтобы все просчитать. Но уже сейчас мы знаем, что за четыре месяца перевалка грузов через Мурманск увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Так что наши логистические возможности точно подходят белорусам, и они заинтересованы в текущем режиме, даже без новых мощностей работать", - сказал Чибис. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис, белоруссия, экономика, пмэф, пмэф 2023
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Белоруссия, Экономика, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Белорусские власти заинтересованы в использовании логистических возможностей Мурманской области, где стремительными темпами растет перевалка грузов, необходимые решения сейчас прорабатываются, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Андрей Чибис.
Ранее сообщалось, что Белоруссия заинтересована в строительстве в Мурманске
терминала для перевалки грузов. В мае регион посетила белорусская делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко
.
"По новому проекту коллеги просчитывают все варианты, все внимательно посмотрели. Все профессионально к этому относятся. И сейчас пошли, чтобы все просчитать. Но уже сейчас мы знаем, что за четыре месяца перевалка грузов через Мурманск увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Так что наши логистические возможности точно подходят белорусам, и они заинтересованы в текущем режиме, даже без новых мощностей работать", - сказал Чибис.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чибис считает важным больше инвестировать в развитие городов в Арктике