https://ria.ru/20230615/vologda-1878379281.html

Облачный центр обработки данных создадут в Вологде к 2025 году

Облачный центр обработки данных создадут в Вологде к 2025 году - РИА Новости, 15.06.2023

Облачный центр обработки данных создадут в Вологде к 2025 году

В Вологодской области к 2025 году создадут центр обработки данных для хранения информации бизнес-структур и госорганов, сообщил губернатор Олег Кувшинников в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:05

2023-06-15T16:05

2023-06-15T16:25

вологда

олег кувшинников

вологодская область

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ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. В Вологодской области к 2025 году создадут центр обработки данных для хранения информации бизнес-структур и госорганов, сообщил губернатор Олег Кувшинников в своем телеграм-канале."Подписали с директором компании МРФ "Северо-Запад" "Ростелеком" Александром Логиновым соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий", - написал Кувшинников.По его словам, сейчас и государственные, и коммерческие организации Вологодской области отмечают проблемы, связанные с нехваткой и неготовностью собственных площадей для размещения своих вычислительных мощностей. Компания"Ростелеком" выступит инвестором и оборудует ЦОД на своих площадях в Вологде на улице Герцена."Подготовка полной инфраструктуры потребует больших капиталовложений со стороны нашей компании. Они необходимы, чтобы оснастить помещения системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, контроля доступа, а также охранной сигнализацией и гарантированным электропитанием", - сказал директор филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.Как отметил глава региона, в будущем на серверах ЦОДа разместится один из региональных проектов системы здравоохранения, в частности, там будут храниться результаты диагностических исследований жителей области. Кроме того, на мощностях ЦОДа будет развиваться система "Безопасный город"."Реализация проекта позволит создать инфраструктуру, обеспечивающую независимость и безопасность наших данных, а также дополнительные возможности для высокотехнологичного бизнеса, в том числе в условиях импортозамещения", - отметил Кувшинников, подписывая соглашение о создании ЦОДа.

https://ria.ru/20230615/proekt-1878308744.html

https://ria.ru/20230606/dokhody-1876437561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, олег кувшинников