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Облачный центр обработки данных создадут в Вологде к 2025 году - РИА Новости, 15.06.2023
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Вологодская область
 
16:05 15.06.2023 (обновлено: 16:25 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vologda-1878379281.html
Облачный центр обработки данных создадут в Вологде к 2025 году
Облачный центр обработки данных создадут в Вологде к 2025 году - РИА Новости, 15.06.2023
Облачный центр обработки данных создадут в Вологде к 2025 году
В Вологодской области к 2025 году создадут центр обработки данных для хранения информации бизнес-структур и госорганов, сообщил губернатор Олег Кувшинников в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:05
2023-06-15T16:25
вологда
олег кувшинников
вологодская область
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ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. В Вологодской области к 2025 году создадут центр обработки данных для хранения информации бизнес-структур и госорганов, сообщил губернатор Олег Кувшинников в своем телеграм-канале."Подписали с директором компании МРФ "Северо-Запад" "Ростелеком" Александром Логиновым соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий", - написал Кувшинников.По его словам, сейчас и государственные, и коммерческие организации Вологодской области отмечают проблемы, связанные с нехваткой и неготовностью собственных площадей для размещения своих вычислительных мощностей. Компания"Ростелеком" выступит инвестором и оборудует ЦОД на своих площадях в Вологде на улице Герцена."Подготовка полной инфраструктуры потребует больших капиталовложений со стороны нашей компании. Они необходимы, чтобы оснастить помещения системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, контроля доступа, а также охранной сигнализацией и гарантированным электропитанием", - сказал директор филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.Как отметил глава региона, в будущем на серверах ЦОДа разместится один из региональных проектов системы здравоохранения, в частности, там будут храниться результаты диагностических исследований жителей области. Кроме того, на мощностях ЦОДа будет развиваться система "Безопасный город"."Реализация проекта позволит создать инфраструктуру, обеспечивающую независимость и безопасность наших данных, а также дополнительные возможности для высокотехнологичного бизнеса, в том числе в условиях импортозамещения", - отметил Кувшинников, подписывая соглашение о создании ЦОДа.
https://ria.ru/20230615/proekt-1878308744.html
https://ria.ru/20230606/dokhody-1876437561.html
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вологда, олег кувшинников
Вологда, Олег Кувшинников, Вологодская область

Облачный центр обработки данных создадут в Вологде к 2025 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. В Вологодской области к 2025 году создадут центр обработки данных для хранения информации бизнес-структур и госорганов, сообщил губернатор Олег Кувшинников в своем телеграм-канале.
"Подписали с директором компании МРФ "Северо-Запад" "Ростелеком" Александром Логиновым соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий", - написал Кувшинников.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор компании Северсталь Александр Шевелев во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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По его словам, сейчас и государственные, и коммерческие организации Вологодской области отмечают проблемы, связанные с нехваткой и неготовностью собственных площадей для размещения своих вычислительных мощностей. Компания"Ростелеком" выступит инвестором и оборудует ЦОД на своих площадях в Вологде на улице Герцена.
"Подготовка полной инфраструктуры потребует больших капиталовложений со стороны нашей компании. Они необходимы, чтобы оснастить помещения системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, контроля доступа, а также охранной сигнализацией и гарантированным электропитанием", - сказал директор филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.
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Как отметил глава региона, в будущем на серверах ЦОДа разместится один из региональных проектов системы здравоохранения, в частности, там будут храниться результаты диагностических исследований жителей области. Кроме того, на мощностях ЦОДа будет развиваться система "Безопасный город".
"Реализация проекта позволит создать инфраструктуру, обеспечивающую независимость и безопасность наших данных, а также дополнительные возможности для высокотехнологичного бизнеса, в том числе в условиях импортозамещения", - отметил Кувшинников, подписывая соглашение о создании ЦОДа.
 
Вологодская областьВологдаОлег Кувшинников
 
 
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