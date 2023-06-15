https://ria.ru/20230615/venesuela-1878244520.html

Глава Центробанка Венесуэлы выступил на сессии ПМЭФ по дедолларизации

Глава Центробанка Венесуэлы выступил на сессии ПМЭФ по дедолларизации - РИА Новости, 15.06.2023

Глава Центробанка Венесуэлы выступил на сессии ПМЭФ по дедолларизации

В результате дедолларизации в мире выстраивается новая финансовая архитектура, страны должны напрямую договариваться друг с другом, чтобы уйти от доллара,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:32

2023-06-15T10:32

2023-06-15T10:38

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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. В результате дедолларизации в мире выстраивается новая финансовая архитектура, страны должны напрямую договариваться друг с другом, чтобы уйти от доллара, заявил президент Центрального банка Боливарианской Республики Венесуэла Каликсто Хосе Ортега Санчес. "Дедолларизация - совсем не новая тема… Мы можем говорить о выстраивании новой финансовой архитектуры в мире. Надо видеть текущие изменения. Страны должны вести активный диалог между собой", - заявил Санчес, выступая на ПМЭФ на сессии "Дедолларизация: будущее денег". Он привел в пример отношения с Россией своей страны. "Раньше, до всей этой ситуации, российские граждане, которые хотели приехать в Венесуэлу, могли использовать свои банковские карточки, и все это было через доллар. Сейчас, благодаря соглашениям между нашими странами, между нашими банками, россияне могут осуществлять платежи в рублях на территории Венесуэлы. Переход в локальную валюту происходит напрямую. Мы об этом долго говорили, и мы скоординировали этот процесс", - заявил Санчес. По его оценке, "в этом направлении надо развиваться". "Все платежные системы тех стран, которые хотят использовать собственную валюту, должны прийти к подобному соглашению", - резюмировал глава Центробанка Венесуэлы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230531/briks-1875264565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, венесуэла, в мире