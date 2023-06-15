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Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования
Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования - РИА Новости, 17.06.2023
Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования
Сейчас у госкорпорации ВЭБ.РФ капитала и ликвидности больше, чем есть проектов, которые она могла бы финансировать, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-15T18:25
2023-06-15T18:25
2023-06-17T13:35
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сейчас у госкорпорации ВЭБ.РФ капитала и ликвидности больше, чем есть проектов, которые она могла бы финансировать, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в ходе приоритетной сессии ПМЭФ "Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях". "У нас капитала и ликвидности сейчас больше, чем есть проектов. Нам нужно больше проработанных проектов для финансирования", - заявил Шувалов. Он отметил, что госкорпорация работает с гарантиями и поручительствами, и у нее есть доступ к ликвидности государства и банков с госучастием. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика, игорь шувалов
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Игорь Шувалов
Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования
Шувалов: капитала и ликвидности у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сейчас у госкорпорации ВЭБ.РФ капитала и ликвидности больше, чем есть проектов, которые она могла бы финансировать, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в ходе приоритетной сессии ПМЭФ "Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях".
"У нас капитала и ликвидности сейчас больше, чем есть проектов. Нам нужно больше проработанных проектов для финансирования", - заявил Шувалов.
Он отметил, что госкорпорация работает с гарантиями и поручительствами, и у нее есть доступ к ликвидности государства и банков с госучастием.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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