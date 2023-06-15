https://ria.ru/20230615/veb-1878870786.html

Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования

Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования - РИА Новости, 17.06.2023

Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования

Сейчас у госкорпорации ВЭБ.РФ капитала и ликвидности больше, чем есть проектов, которые она могла бы финансировать, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-15T18:25

2023-06-15T18:25

2023-06-17T13:35

пмэф-2023

россия

экономика

игорь шувалов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878550319_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_cfa5a4dc57ecad31a29be27c2a68daf2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сейчас у госкорпорации ВЭБ.РФ капитала и ликвидности больше, чем есть проектов, которые она могла бы финансировать, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в ходе приоритетной сессии ПМЭФ "Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях". "У нас капитала и ликвидности сейчас больше, чем есть проектов. Нам нужно больше проработанных проектов для финансирования", - заявил Шувалов. Он отметил, что госкорпорация работает с гарантиями и поручительствами, и у нее есть доступ к ликвидности государства и банков с госучастием. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230517/nagrady-1872346775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, игорь шувалов