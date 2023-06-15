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Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования - РИА Новости, 17.06.2023
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18:25 15.06.2023 (обновлено: 13:35 17.06.2023)
https://ria.ru/20230615/veb-1878870786.html
Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования
Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования - РИА Новости, 17.06.2023
Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования
Сейчас у госкорпорации ВЭБ.РФ капитала и ликвидности больше, чем есть проектов, которые она могла бы финансировать, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-15T18:25
2023-06-17T13:35
пмэф-2023
россия
экономика
игорь шувалов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сейчас у госкорпорации ВЭБ.РФ капитала и ликвидности больше, чем есть проектов, которые она могла бы финансировать, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в ходе приоритетной сессии ПМЭФ "Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях". "У нас капитала и ликвидности сейчас больше, чем есть проектов. Нам нужно больше проработанных проектов для финансирования", - заявил Шувалов. Он отметил, что госкорпорация работает с гарантиями и поручительствами, и у нее есть доступ к ликвидности государства и банков с госучастием. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, экономика, игорь шувалов
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Игорь Шувалов
Шувалов: капитала у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования

Шувалов: капитала и ликвидности у ВЭБа сейчас больше, чем проектов для финансирования

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов,
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов,. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сейчас у госкорпорации ВЭБ.РФ капитала и ликвидности больше, чем есть проектов, которые она могла бы финансировать, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в ходе приоритетной сессии ПМЭФ "Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях".
"У нас капитала и ликвидности сейчас больше, чем есть проектов. Нам нужно больше проработанных проектов для финансирования", - заявил Шувалов.
Он отметил, что госкорпорация работает с гарантиями и поручительствами, и у нее есть доступ к ликвидности государства и банков с госучастием.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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