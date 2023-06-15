https://ria.ru/20230615/ukraina-1878374060.html

Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян

Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян - РИА Новости, 15.06.2023

Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян

Преступные намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:52

2023-06-15T15:52

2023-06-15T16:19

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Преступные намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян."Высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид", — написал Володин.Володин отметил, что геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением. По словам спикера Госдумы, мировое сообщество обязано привлечь киевский режим к ответственности."Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов - кровавый киевский режим - к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну", — добавил он.Володин подчеркнул, что в Киеве ответят за преступления против граждан РФ."С помощью ООН или без неё эти подонки ответят за свои преступления против наших граждан. Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", — резюмировал он.

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вячеслав володин, россия