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Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян - РИА Новости, 15.06.2023
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15:52 15.06.2023 (обновлено: 16:19 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878374060.html
Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян
Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян - РИА Новости, 15.06.2023
Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян
Преступные намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:52
2023-06-15T16:19
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в мире
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вячеслав володин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Преступные намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян."Высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид", — написал Володин.Володин отметил, что геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением. По словам спикера Госдумы, мировое сообщество обязано привлечь киевский режим к ответственности."Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов - кровавый киевский режим - к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну", — добавил он.Володин подчеркнул, что в Киеве ответят за преступления против граждан РФ."С помощью ООН или без неё эти подонки ответят за свои преступления против наших граждан. Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", — резюмировал он.
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html
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в мире, украина, вячеслав володин, россия
ПМЭФ-2023, В мире, Украина, Вячеслав Володин, Россия
Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян

Спикер ГД Володин назвал намерения Киева по максимальному уничтожению россиян геноцидом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Преступные намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян.
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15 мая, 20:07
«
"Высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид", — написал Володин.
Володин отметил, что геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением. По словам спикера Госдумы, мировое сообщество обязано привлечь киевский режим к ответственности.
«
"Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов - кровавый киевский режим - к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну", — добавил он.
Володин подчеркнул, что в Киеве ответят за преступления против граждан РФ.
"С помощью ООН или без неё эти подонки ответят за свои преступления против наших граждан. Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", — резюмировал он.
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