https://ria.ru/20230615/turtsiya-1878276401.html

Эксперты рассказали про новый способ мошенничества в Турции

Эксперты рассказали про новый способ мошенничества в Турции - РИА Новости, 15.06.2023

Эксперты рассказали про новый способ мошенничества в Турции

Эксперты туротрасли Турции предупредили самостоятельных путешественников о новом виде мошенничества через сайты бронирования гостиниц, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:44

2023-06-15T17:44

2023-06-15T17:44

туризм

новости - туризм

турция

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

мошенники

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_b8ea3eb037e023a66a4e3eb4d6c76267.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Эксперты туротрасли Турции предупредили самостоятельных путешественников о новом виде мошенничества через сайты бронирования гостиниц, сообщает АТОР. Так, 14 июня три российские семьи с детьми остались без заранее оплаченного через Booking.com отдыха, рассказал экспертам ассоциации глава трансферной и экскурсионной компании Tulpar Travel Сунай Сертель.По его словам, путешественники не были знакомы друг с другом. Они нашли подходящие объекты размещения на Booking.com и, понадеявшись на репутацию сервиса, совершили одну и ту же ошибку. Не имея возможности забронировать жилье с российской карты, связались с "владельцем" квартиры, продолжили переписку в соцсети. Там мошенник пообещал туристам организовать размещение, оформив за них бронирование и трансфер.Россияне перевели предоплату за квартиры на карту мошенника, который предоставил им скриншоты подтверждений бронирования. Как только гости прибыли в аэропорт Антальи, "отельер" удалил переписку и перестал выходить на связь. На месте выяснилось, что по указанным в бумагах адресах нет объектов под сдачу.Пострадавшие семьи познакомились уже в аэропорту Антальи, осознав, что они остались единственными пассажирами прибывшего рейса, которых никто не встретил.Участники рынка отмечают, что готовы бронировать для клиентов не только отели, но и жилье любого типа. Кроме того, эксперты объясняют, что оплачивать объекты нужно через личный кабинет, а не с помощью посредников.Специалисты не исключают также, что туристы могли стать жертвой "фишингового" сайта, который к реальному Booking.com не имеет отношения. Тем более, что сервис сейчас предлагает лояльным пользователям больше вариантов с оплатой в день заезда.

https://ria.ru/20230613/tailand-1877788070.html

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, мошенники, мошенничество