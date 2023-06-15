https://ria.ru/20230615/turtsiya-1878276401.html
Эксперты рассказали про новый способ мошенничества в Турции
Эксперты рассказали про новый способ мошенничества в Турции - РИА Новости, 15.06.2023
Эксперты рассказали про новый способ мошенничества в Турции
Эксперты туротрасли Турции предупредили самостоятельных путешественников о новом виде мошенничества через сайты бронирования гостиниц, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:44
2023-06-15T17:44
2023-06-15T17:44
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турция
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туризм
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Эксперты туротрасли Турции предупредили самостоятельных путешественников о новом виде мошенничества через сайты бронирования гостиниц, сообщает АТОР. Так, 14 июня три российские семьи с детьми остались без заранее оплаченного через Booking.com отдыха, рассказал экспертам ассоциации глава трансферной и экскурсионной компании Tulpar Travel Сунай Сертель.По его словам, путешественники не были знакомы друг с другом. Они нашли подходящие объекты размещения на Booking.com и, понадеявшись на репутацию сервиса, совершили одну и ту же ошибку. Не имея возможности забронировать жилье с российской карты, связались с "владельцем" квартиры, продолжили переписку в соцсети. Там мошенник пообещал туристам организовать размещение, оформив за них бронирование и трансфер.Россияне перевели предоплату за квартиры на карту мошенника, который предоставил им скриншоты подтверждений бронирования. Как только гости прибыли в аэропорт Антальи, "отельер" удалил переписку и перестал выходить на связь. На месте выяснилось, что по указанным в бумагах адресах нет объектов под сдачу.Пострадавшие семьи познакомились уже в аэропорту Антальи, осознав, что они остались единственными пассажирами прибывшего рейса, которых никто не встретил.Участники рынка отмечают, что готовы бронировать для клиентов не только отели, но и жилье любого типа. Кроме того, эксперты объясняют, что оплачивать объекты нужно через личный кабинет, а не с помощью посредников.Специалисты не исключают также, что туристы могли стать жертвой "фишингового" сайта, который к реальному Booking.com не имеет отношения. Тем более, что сервис сейчас предлагает лояльным пользователям больше вариантов с оплатой в день заезда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, мошенники, мошенничество
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, мошенники, Мошенничество
Эксперты рассказали про новый способ мошенничества в Турции
АТОР: российские туристы становятся жертвами мошенников в Турции при бронировании жилья
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Эксперты туротрасли Турции предупредили самостоятельных путешественников о новом виде мошенничества через сайты бронирования гостиниц, сообщает
АТОР.
Так, 14 июня три российские семьи с детьми остались без заранее оплаченного через Booking.com отдыха, рассказал экспертам ассоциации глава трансферной и экскурсионной компании Tulpar Travel Сунай Сертель.
По его словам, путешественники не были знакомы друг с другом. Они нашли подходящие объекты размещения на Booking.com и, понадеявшись на репутацию сервиса, совершили одну и ту же ошибку. Не имея возможности забронировать жилье с российской карты, связались с "владельцем" квартиры, продолжили переписку в соцсети. Там мошенник пообещал туристам организовать размещение, оформив за них бронирование и трансфер.
Россияне перевели предоплату за квартиры на карту мошенника, который предоставил им скриншоты подтверждений бронирования. Как только гости прибыли в аэропорт Антальи
, "отельер" удалил переписку и перестал выходить на связь. На месте выяснилось, что по указанным в бумагах адресах нет объектов под сдачу.
Пострадавшие семьи познакомились уже в аэропорту Антальи, осознав, что они остались единственными пассажирами прибывшего рейса, которых никто не встретил.
Участники рынка отмечают, что готовы бронировать для клиентов не только отели, но и жилье любого типа. Кроме того, эксперты объясняют, что оплачивать объекты нужно через личный кабинет, а не с помощью посредников.
Специалисты не исключают также, что туристы могли стать жертвой "фишингового" сайта, который к реальному Booking.com не имеет отношения. Тем более, что сервис сейчас предлагает лояльным пользователям больше вариантов с оплатой в день заезда.
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