https://ria.ru/20230615/turpotok-1878336994.html

Чибис: Мурманская область наращивает турпоток за счет роста инфраструктуры

Чибис: Мурманская область наращивает турпоток за счет роста инфраструктуры - РИА Новости, 15.06.2023

Чибис: Мурманская область наращивает турпоток за счет роста инфраструктуры

Количество туристов, число которых в Мурманской области растет, не является главным показателем работы отрасли, важнее развитие инфраструктуры и то, сколько... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:18

2023-06-15T14:18

2023-06-15T14:18

мурманская область

андрей чибис

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Количество туристов, число которых в Мурманской области растет, не является главным показателем работы отрасли, важнее развитие инфраструктуры и то, сколько турист инвестирует в экономику, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Мурманская область установила в этом году рекорд по турпотоку – число туристов превысило полмиллиона человек. Однако власти региона не намерены на этом останавливаться, а планируют увеличивать поток за счет развития инфраструктуры. "У нас нет задач, чтобы увеличить поток в два или три раза. Важно, какой турист – сколько он находится в регионе и сколько инвестирует в экономику. Вопрос не количества, а качества. Мы видим тенденцию – турист остается на более длительный срок и тратит больше денег. Для территории это главное", - отметил Чибис. По его словам, в Мурманскую область в основном стремятся приехать достаточно молодые люди в возрасте от 35 до 44 лет. Они готовы тратить около пяти тысяч рублей в день, не считая платы за жилье. "Это хороший чек. Это происходит за счет развития инфраструктуры, возможностей арктической кухни, хороших событий, креативных идей. Делается ставка на круглогодичный туризм", - сказал глава региона. По его словам, развитию туризма способствуют благоприятный налоговый режим и повышенный спрос. При этом складывается эффективное партнерство бизнеса и комитета по туризму. "Они выдумывают много всяких штук – походы на снегоступах в полярную ночь, плавание в гидрокостюмах, ледолазание. В сентябре грибы – чего только нет", - поделился губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/litiy-1878311435.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей чибис, пмэф 2023